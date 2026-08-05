Arroz con leche de coco, una riquísima receta tropical que puedes hacer dulce o salada

Mango con arroz pegajoso hecho con leche de coco, una receta dulce típica de Tailandia (Magnific)

Guardar

El arroz con coco es una de las recetas más extendidas del mundo, una forma diferente, cremosa y llena de sabor para cocinar el cereal más consumido del planeta. Tanto el arroz como el coco son cultivados comúnmente en las zonas ubicadas junto a los trópicos y, por ello, este plato es común en muchas culturas alrededor del mundo, repartidas desde el sureste asiático hasta el Caribe.

Sin embargo, según dónde viajemos, nos encontramos con ciertas diferencias en la forma de cocinarlo y, sobre todo, en la manera de comerlo. Mientras que en zonas como Colombia suele prepararse con pasas, acompañado con patacones, carne, pescado y ensalada, en zonas como Tailandia se sirve como postre y se acompaña con rebanadas de mango maduro.

PUBLICIDAD

Hoy aprenderemos a preparar este arroz en sus dos versiones, dulce y salado, para que nos sirva tanto como postre como de guarnición para recetas como guisos, curris, carnes y pescados. El método de elaboración no puede ser más sencillo, y parte del uso de la leche de coco como líquido principal para la cocción del grano. Este ingrediente, denso y de sabor suave, consigue una cremosidad única que se acompaña de un riquísimo aroma a coco. Una combinación perfecta para escapar del clásico arroz blanco y viajar por el mundo sin salir de casa.

Receta de arroz con coco

El arroz con leche de coco cuenta con múltiples variantes en diferentes partes del globo. En su versión dulce, destaca por su textura cremosa y el perfume del coco y la canela. La versión salada se basa en cocer el arroz en leche de coco con sal y especias, logrando un acompañamiento exótico con un punto ligeramente graso y muy aromático, ideal para guarniciones.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Dulce: 10 minutos de preparación + 30 minutos de cocción (total: 40 minutos ).

Salado: 10 minutos de preparación + 25 minutos de cocción (total: 35 minutos).

Ingredientes

Versión dulce

200 g de arroz redondo

400 ml de leche de coco

400 ml de leche entera

120 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de 1 limón (solo la parte amarilla)

1 pizca de sal

Coco rallado para decorar (opcional)

Versión salada

200 g de arroz de grano largo

400 ml de leche de coco

300 ml de agua

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Cómo hacer arroz con coco, paso a paso

Versión dulce

Lava el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Pon la leche de coco y la leche entera en un cazo junto con la canela y la piel de limón. Lleva a ebullición. Añade el arroz y una pizca de sal. Remueve bien y baja a fuego medio-bajo. Cocina removiendo a menudo para que no se pegue. Cuando el arroz esté tierno (aprox. 25 minutos), agrega el azúcar. Mantén la cocción suave durante 5 minutos más hasta que espese, removiendo frecuentemente para que quede cremoso y no se agarre al fondo.. Retira la canela y el limón. Sirve frío o templado, espolvoreando coco rallado por encima.

Versión salada

Calienta el aceite en una cazuela y dora el ajo entero y la hoja de laurel. Añade el arroz y rehoga 1 minuto, removiendo bien para que se impregne del aceite. Incorpora la leche de coco y el agua caliente; salpimenta al gusto. Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté tierno y el líquido casi absorbido (aprox. 20-25 minutos). Retira el ajo y el laurel, mezcla y deja reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Ambas versiones rinden para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Dulce: Calorías: 250 kcal aprox. Hidratos de carbono: 45 g Grasas: 6 g Proteínas: 4 g

Salada: Calorías: 220 kcal aprox. Hidratos de carbono: 40 g Grasas: 5 g Proteínas: 3 g



Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Dulce: Hasta 3 días en la nevera, bien tapado.

Salado: Hasta 2 días en la nevera, en recipiente hermético. Mejor consumir el mismo día para disfrutar su textura.