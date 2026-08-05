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La emocionante historia de Irene de Holanda, la princesa que renunció a sus derechos sucesorios por amor a un pretendiente al trono español

La princesa celebra este 5 de agosto su 86º cumpleaños convertida en una de las figuras más singulares de la realeza europea, marcada por una decisión que cambió para siempre el rumbo de la monarquía neerlandesa

Irene de Holanda y Hugo Carlos en una imagen de archivo. (Grupo Grosby)
Irene de Holanda y Hugo Carlos en una imagen de archivo. (Grupo Grosby)
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Hay miembros de la realeza cuya vida ha estado marcada por el deber, y otros que pasaron a la historia precisamente por desafiarlo. Irene de Holanda pertenece, sin duda, al segundo grupo. La hermana menor de la reina Beatriz celebra este 5 de agosto su 86 cumpleaños convertida en una de las figuras más singulares de la monarquía europea, una princesa que prefirió seguir los dictados de su corazón antes que los de la Corona, incluso cuando esa decisión implicaba perder sus derechos sucesorios y enfrentarse a toda su familia.

Su historia reúne todos los ingredientes de un gran relato: una princesa nacida en plena Segunda Guerra Mundial, un romance inesperado con un pretendiente al trono español, una conversión religiosa que escandalizó a todo un país y una boda celebrada sin la presencia de ninguno de sus familiares más cercanos.

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Décadas después, Irene sigue siendo recordada como la royal que demostró que, incluso dentro de las monarquías más tradicionales, siempre hay espacio para romper las reglas.

La princesa Irene de Borbón junto a sus hermanas en una imagen de archivo. (The Grosby Group)
La princesa Irene de Borbón junto a sus hermanas en una imagen de archivo. (The Grosby Group)

El romance con un español que cambió su vida para siempre

Nacida el 5 de agosto de 1939 en el Palacio de Soestdijk, Irene apenas tenía unos meses cuando la invasión nazi obligó a la familia real neerlandesa a abandonar el país. Junto a la reina Juliana y el príncipe Bernardo pasó parte de su infancia entre Londres y Canadá, antes de regresar a los Países Bajos una vez finalizada la guerra.

Aquellos primeros años moldearon el carácter de una princesa que siempre mostró una personalidad mucho más independiente que la del resto de sus hermanas. Tras completar su formación en Suiza y en la Universidad de Utrecht, decidió trasladarse a Madrid para perfeccionar el español, sin imaginar que aquel viaje marcaría el resto de su vida.

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La princesa Irene de Borbón y Parma y el príncipe Hugo Carlos en una imagen de archivo. (The Grosby Group)
La princesa Irene de Borbón y Parma y el príncipe Hugo Carlos en una imagen de archivo. (The Grosby Group)

Fue en la capital española donde su relación con Carlos Hugo de Borbón-Parma terminó de consolidarse. El aristócrata italiano era el principal representante del carlismo y uno de los aspirantes al trono de España, una circunstancia que convertía aquel noviazgo en un asunto de enorme sensibilidad política tanto para La Haya como para Madrid.

Pero el verdadero terremoto llegó cuando Irene tomó una decisión todavía más sorprendente: convertirse al catolicismo. La noticia cayó como una bomba en un país de tradición protestante y provocó una enorme crisis institucional. La familia real desconocía sus planes y el Gobierno neerlandés tampoco estaba dispuesto a respaldar un matrimonio que podía tener consecuencias diplomáticas.

Lejos de dar un paso atrás, la princesa siguió adelante con sus planes. El 29 de abril de 1964 contrajo matrimonio con Carlos Hugo en Roma, en una ceremonia celebrada sin la presencia de sus padres ni de sus hermanos. Aquella imagen dio la vuelta al mundo y simbolizó la ruptura definitiva entre Irene y la Casa de Orange.

La princesa Irene de Borbón y Parma en una imagen de archivo. (The Grosby Group RPE-Albert Nieboer)
La princesa Irene de Borbón y Parma en una imagen de archivo. (The Grosby Group RPE-Albert Nieboer)

Como consecuencia, perdió sus derechos en la línea de sucesión al trono neerlandés, un precio que asumió convencida de haber elegido el camino que realmente deseaba recorrer.

Una vida lejos del protocolo y siempre fiel a sus convicciones

Tras la boda, la pareja fijó durante un tiempo su residencia en España y formó una familia con el nacimiento de cuatro hijos: Carlos Javier, los gemelos Margarita y Jaime, y la pequeña Carolina. Durante aquellos años, Irene acompañó a su marido en sus aspiraciones políticas y dinásticas, aunque el contexto español terminó cambiando radicalmente con la designación de Juan Carlos I como sucesor de Francisco Franco.

La princesa Irene de Borbón y Parma y la princesa Carolina en una imagen de archivo. (The Grosby Group/Albert Nieboer/RPE/)
La princesa Irene de Borbón y Parma y la princesa Carolina en una imagen de archivo. (The Grosby Group/Albert Nieboer/RPE/)

Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos se hicieron irreconciliables y el matrimonio acabó rompiéndose. El divorcio llegó en 1981, después de que la princesa hubiera regresado junto a sus hijos a los Países Bajos.

Sin embargo, Irene nunca volvió a desempeñar un papel convencional dentro de la familia real. Alejada del foco institucional, centró buena parte de su actividad en causas medioambientales y espirituales. Publicó varios libros sobre naturaleza, promovió proyectos de conservación en Sudáfrica y participó activamente en movimientos ecologistas, consolidando una imagen muy distinta a la habitual entre las grandes casas reales europeas.

La princesa Irene de Borbón y Parma en una imagen de archivo. (The Grosby Group)
La princesa Irene de Borbón y Parma en una imagen de archivo. (The Grosby Group)

Con los años también logró recomponer la relación con los Orange y volver a compartir algunos actos familiares con la reina Beatriz y el resto de sus hermanos, aunque siempre manteniendo un perfil independiente y poco dado a seguir las normas del protocolo.

Su nombre regresó nuevamente a los titulares cuando salió a la luz que había mantenido durante años una relación sentimental con Ronnie Wolff, un antiguo colaborador de la familia real. Fue él mismo quien, tiempo después, decidió hacer público aquel romance, alimentando una vez más la leyenda de una princesa que nunca vivió conforme a lo que se esperaba de ella.

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