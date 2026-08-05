Cómo hacer el mojito perfecto: el cóctel más fácil para preparar en casa, a base de ron, menta y lima

Mojitos en la barra de un chiringuito (AdobeStock)

Guardar

Es el cóctel por excelencia del verano, una bebida refrescante que alegra cualquier tarde estival en una terraza o chiringuito. El mojito es la elección perfecta; una mezcla de origen cubano cuyo sabor combina el frescor de la hierbabuena y la menta, el punto cítrico de la lima y el dulzor equilibrado con el toque de ron blanco. Es protagonista en fiestas y celebraciones, y además destaca por ser una elaboración muy sencilla de preparar en casa.

Este combinado se prepara con azúcar, ron, hierbabuena, jugo de lima o de limón y soda o agua con gas, una mezcla con ingredientes sencillos para la que no necesitamos siquiera tener una coctelera en casa. Con el paso de los años, han aparecido una gran cantidad de variantes de esta receta: sin alcohol, con frutas, con distintas clases de ron...

PUBLICIDAD

Cuentan que su origen se ubica a finales del siglo XVI, cuando el afamado corsario Richard Drake preparó la primera versión conocida de esta bebida. El brebaje llevaba aguardiente de baja calidad, con azúcar, lima, menta y otras hierbas, y cada elemento tenía su función: el aguardiente aportaba calor, el agua diluía el alcohol, el limón combatía el escorbuto con su contenido de vitamina C, la menta y las hierbas refrescaban, y el azúcar permitía digerir esa mezcla. Piratas aparte, se ha convertido en un auténtico símbolo de Cuba y uno de los cócteles más queridos en todo el mundo.

Receta de mojito

El mojito es un cóctel que se prepara directamente en el vaso, utilizando como técnica principal el macerado suave de hierbabuena y lima, seguido de la mezcla con ron blanco, azúcar, hielo picado y soda o agua con gas. La clave está en encontrar el equilibrio en los ingredientes y en no triturar en exceso la hierbabuena para evitar sabores amargos.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 7 minutos Preparación: 5 minutos Montaje y mezcla: 2 minutos



Ingredientes

10 hojas de hierbabuena fresca o menta

2 cucharaditas de azúcar blanco

1 lima (en gajos)

50 ml de ron blanco

Hielo picado al gusto

Agua con gas o soda (hasta completar el vaso)

1 ramita de hierbabuena para decorar

Cómo hacer mojito, paso a paso

Lava bien la lima y la hierbabuena. Coloca las hojas de hierbabuena en el fondo de un vaso ancho (tipo old fashioned). Añade las 2 cucharaditas de azúcar y los gajos de lima. Machaca suavemente con un mortero o maza de cóctel. Evita romper en exceso la hierbabuena; basta con presionar para liberar el aroma evitando extraer el amargor. Añade el ron blanco y remueve con una cuchara larga. Rellena el vaso con hielo picado hasta el borde. Completa con agua con gas o soda, removiendo de nuevo para integrar sabores. Decora con una ramita de hierbabuena y, si quieres, una rodaja de lima en el borde.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 vaso individual de mojito.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 130-150 kcal (aprox.)

Alcohol: 12-15 g

Azúcares: 10-12 g

Carbohidratos: 12-15 g

Grasas: 0 g

Proteínas: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El mojito debe consumirse inmediatamente tras su preparación. No es recomendable conservarlo más de 10 minutos, ya que el hielo se derrite y la hierbabuena se oxida, perdiendo frescura y sabor.