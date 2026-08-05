España
Agregar Infobae enGoogle

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 5 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Guardar

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este miércoles 5 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 5 de agosto.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 4, 5, 9.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Números ganadores del Super Once del 5 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once del 5 agosto

Los veterinarios lo confirman: que tu gato se tumbe boca arriba es señal de confianza, pero no siempre significa que quieran caricias

Las mascotas pueden buscar esos momentos de conexión, pero también establecen sus límites

Los veterinarios lo confirman: que tu gato se tumbe boca arriba es señal de confianza, pero no siempre significa que quieran caricias

Organizaciones de derechos humanos piden protección urgente para los menores llegados a Ceuta: “Garantizar su correcta identificación es prioritario”

Tres gobiernos de PP y Vox ya han anunciado que no aceptarán menores procedentes de Ceuta, pese a que están obligados por ley a acogerlos

Organizaciones de derechos humanos piden protección urgente para los menores llegados a Ceuta: “Garantizar su correcta identificación es prioritario”

Cómo hacer el mojito perfecto: el cóctel más fácil para preparar en casa, a base de ron, menta y lima

Aunque sus orígenes exactos son tema de debate, la leyenda dice que tenemos que agradecer a un corsario inglés por la invención de este famoso cóctel cubano

Cómo hacer el mojito perfecto: el cóctel más fácil para preparar en casa, a base de ron, menta y lima

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

Además, el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán (Marruecos) ha comenzado a revisar los procedimientos abiertos contra 25 personas investigadas por su presunta relación con la organización y facilitación de intentos de entrada irregular hacia Ceuta

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

Ceuta, en la prensa internacional: de las críticas a la “insensibilidad” de Sánchez por su ‘playlist’ de verano en doble crisis al “oportunismo político” de la extrema derecha

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

El FC Barcelona sigue moviendo ficha con Julián Álvarez a pesar de la demanda del Atlético de Madrid: Deco se habría reunido con el agente del jugador

El FC Barcelona sigue moviendo ficha con Julián Álvarez a pesar de la demanda del Atlético de Madrid: Deco se habría reunido con el agente del jugador

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años