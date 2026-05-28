Mojito de fresa sin alcohol: aprende a preparar una bebida dulce para disfrutar durante el verano

El verano es una de las épocas del año en la que más apetece tomar algo fresco. Muchos adultos recurren a bebidas como la cerveza o el vino para disfrutar. Sin embargo, hay ciertas variantes que te permiten disfrutar de un gran sabor sin recurrir al alcohol.
Si eres de los que prefieren evitarlo y no sabes qué preparar, este mojito de fresa sin alcohol es una gran opción. Este cóctel destaca por su color intenso y su sabor dulce. Es fácil de preparar e ideal para sorprender a tus invitados.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
Esta bebida se prepara en 10 minutos aproximadamente
Ingredientes
- 8 fresas frescas medianas
- 1 lima (zumo y algunos gajos)
- 2 cucharaditas de azúcar (mejor moreno)
- 12 hojas de hierbabuena fresca
- Hielo picado (hasta llenar el vaso)
- 150 ml de agua con gas o refresco de limón sin azúcar
- Rodajas de fresa y lima para decorar
Cómo hacer mojito de fresa sin alcohol, paso a paso
- Lava bien las fresas y córtalas en trozos medianos para que sean más fáciles de machacar y liberen mejor su sabor.
- Añade las fresas junto con el azúcar en el vaso. Machaca suavemente con un mortero o una cuchara, presionando lo justo para que suelten su jugo, pero dejando algunos trozos visibles para aportar textura.
- Exprime el zumo de la lima y, si quieres potenciar aún más el aroma, incorpora también algunos trocitos de la cáscara bien lavada.
- Agrega la hierbabuena y presiona ligeramente las hojas con las manos o la cuchara, solo lo necesario para que desprendan su esencia sin romperse en exceso.
- Llena el vaso hasta arriba con hielo picado, para que la bebida quede bien fría y refrescante.
- Vierte el agua con gas o el refresco de limón y remueve con suavidad usando una cuchara larga, mezclando sin deshacer la fruta ni la hierbabuena.
- Decora con unas fresas en láminas, rodajas finas de lima y una rama grande de hierbabuena para darle un toque más vistoso.
- Sirve con pajitas largas y disfruta al momento, bien frío y recién preparado.
Consejos técnicos:
PUBLICIDAD
- Usa siempre hielo picado para conseguir ese efecto visual y enfriar mejor la bebida.
- No tritures del todo la fresa, así se ve apetecible y jugosa en el vaso.
- Añade la hierbabuena entera para un aroma intenso
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta está pensada para preparar 1 vaso grande de mojito de fresa sin alcohol. Sin embargo, también puede dividirse fácilmente en 2 vasos pequeños. La cantidad final dependerá del tamaño del vaso y de la cantidad de hielo utilizada, ya que este ocupa gran parte del volumen de la bebida.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 60 kcal
- Proteínas: 0,5 g
- Grasas: 0,2 g
- Hidratos de carbono: 14 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Lo ideal es consumirlo nada más hacerlo, ya que el hielo se derrite y la fruta pierde textura y frescura con el paso del tiempo. Si es necesario, puede mantenerse en la nevera durante un par de días, aunque perderá consistencia y sabor.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD