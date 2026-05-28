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Mojito de fresa sin alcohol: aprende a preparar una bebida dulce para disfrutar durante el verano

Una receta refrescante y fácil para los días de calor

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Un vaso alto de mojito de fresa sin alcohol con hielo picado, hojas de menta, rodajas de fresa y dos pajitas negras, sobre una mesa blanca de madera.
Mojito de fresa sin alcohol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano es una de las épocas del año en la que más apetece tomar algo fresco. Muchos adultos recurren a bebidas como la cerveza o el vino para disfrutar. Sin embargo, hay ciertas variantes que te permiten disfrutar de un gran sabor sin recurrir al alcohol.

Si eres de los que prefieren evitarlo y no sabes qué preparar, este mojito de fresa sin alcohol es una gran opción. Este cóctel destaca por su color intenso y su sabor dulce. Es fácil de preparar e ideal para sorprender a tus invitados.

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Tiempo de preparación

Esta bebida se prepara en 10 minutos aproximadamente

Ingredientes

  1. 8 fresas frescas medianas
  2. 1 lima (zumo y algunos gajos)
  3. 2 cucharaditas de azúcar (mejor moreno)
  4. 12 hojas de hierbabuena fresca
  5. Hielo picado (hasta llenar el vaso)
  6. 150 ml de agua con gas o refresco de limón sin azúcar
  7. Rodajas de fresa y lima para decorar

Cómo hacer mojito de fresa sin alcohol, paso a paso

  1. Lava bien las fresas y córtalas en trozos medianos para que sean más fáciles de machacar y liberen mejor su sabor.
  2. Añade las fresas junto con el azúcar en el vaso. Machaca suavemente con un mortero o una cuchara, presionando lo justo para que suelten su jugo, pero dejando algunos trozos visibles para aportar textura.
  3. Exprime el zumo de la lima y, si quieres potenciar aún más el aroma, incorpora también algunos trocitos de la cáscara bien lavada.
  4. Agrega la hierbabuena y presiona ligeramente las hojas con las manos o la cuchara, solo lo necesario para que desprendan su esencia sin romperse en exceso.
  5. Llena el vaso hasta arriba con hielo picado, para que la bebida quede bien fría y refrescante.
  6. Vierte el agua con gas o el refresco de limón y remueve con suavidad usando una cuchara larga, mezclando sin deshacer la fruta ni la hierbabuena.
  7. Decora con unas fresas en láminas, rodajas finas de lima y una rama grande de hierbabuena para darle un toque más vistoso.
  8. Sirve con pajitas largas y disfruta al momento, bien frío y recién preparado.
Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Consejos técnicos:

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  • Usa siempre hielo picado para conseguir ese efecto visual y enfriar mejor la bebida.
  • No tritures del todo la fresa, así se ve apetecible y jugosa en el vaso.
  • Añade la hierbabuena entera para un aroma intenso

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para preparar 1 vaso grande de mojito de fresa sin alcohol. Sin embargo, también puede dividirse fácilmente en 2 vasos pequeños. La cantidad final dependerá del tamaño del vaso y de la cantidad de hielo utilizada, ya que este ocupa gran parte del volumen de la bebida.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 60 kcal
  • Proteínas: 0,5 g
  • Grasas: 0,2 g
  • Hidratos de carbono: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirlo nada más hacerlo, ya que el hielo se derrite y la fruta pierde textura y frescura con el paso del tiempo. Si es necesario, puede mantenerse en la nevera durante un par de días, aunque perderá consistencia y sabor.

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