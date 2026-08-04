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Cómo hacer ensalada payesa: la receta típica de Formentera lista en tan solo 15 minutos

Este plato es una tradición imprescindible en la gastronomía de las Islas Baleares

Cuenco de ensalada de patatas, pimientos, pescado y aceitunas, con pan y copa de vino sobre mesa de madera rústica frente a playa y mar azul.
La imagen ilustra la tradicional Ensalada payesa de Formentera, servida al aire libre con vista a la playa y al mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ensalada payesa es uno de esos platos que resumen la gastronomía de Ibiza y Formentera: producto local, sencillez y frescura. El pan payés tostado, el pescado seco y las verduras de la huerta se combinan para crear una explosión de texturas y aromas.

Perfecta para días de calor intenso, este plato es una tradición imprescindible en la gastronomía de las Islas Baleares. Tradicionalmente, la ensalada payesa se disfrutaba como comida de pescadores, aprovechando los ingredientes más accesibles: pan duro, pescado seco (normalmente raor o gerret), tomates, cebolla y pimientos.

Receta de ensalada payesa

La ensalada payesa es una ensalada fría que destaca por su base de pan payés tostado, pescado seco desmenuzado (tipo bacalao, raor o gerret), hortalizas frescas y un aliño sencillo de aceite de oliva y vinagre. La clave está en la textura crujiente del pan y el intenso sabor del pescado seco. Es una receta de aprovechamiento y técnica sencilla: cortar, tostar, mezclar y aliñar.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Montaje y reposo: 15 minutos

Ingredientes

  • 200 g de pan payés duro (o pan rústico)
  • 100 g de pescado seco (bacalao, raor o gerret)
  • 2 tomates maduros
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento rojo
  • 1 cebolla morada
  • 1 pepino pequeño (opcional)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Vinagre de vino o manzana
  • Sal al gusto
  • Aceitunas negras (opcional)

Cómo hacer ensalada payesa, paso a paso

  1. Corta el pan en rebanadas finas y tuéstalo en el horno o sartén hasta que quede dorado y crujiente.
  2. Desmenuza el pescado seco en tiras finas o pequeños trozos con las manos. Si usas bacalao, desalalo previamente.
  3. Lava y corta los tomates, pimientos y cebolla en dados pequeños.
  4. Si decides añadir pepino, córtalo en medias lunas finas.
  5. Mezcla las hortalizas y el pescado seco en un bol grande.
  6. Agrega el pan tostado y remueve para que se mezcle bien con el resto de ingredientes.
  7. Aliña con aceite de oliva, vinagre y sal justo antes de servir, para que el pan conserve parte de su textura.
  8. Añade aceitunas negras si quieres un punto salino extra.
  9. Deja reposar 5 minutos antes de servir para que los sabores se integren, pero sin que el pan se reblandezca demasiado.

Consejos técnicos:

  • Tuesta el pan hasta que quede bien crujiente para evitar que se empape en exceso con el aliño.
  • Desala bien el bacalao si optas por él, para evitar un exceso de sal.
  • Aliña en el último momento para mantener el contraste de texturas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 240 kcal aprox.
  • Proteínas: 10-12 g
  • Grasas: 8-10 g
  • Hidratos de carbono: 30-35 g
  • Fibra: 3-4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada payesa debe consumirse en el mismo día, ya que el pan pierde textura rápidamente. Si se guarda, conservar en la nevera y aliñar justo antes de comer; no más de 24 horas.

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