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Eric Berg, experto en salud, sobre el vapeo: “No te relaja, tu cuerpo desarrolla una dependencia química”

El divulgador analiza los efectos de la nicotina, el papel de la dopamina y los mitos más habituales asociados al consumo de vapeadores

El divulgador analiza el papel de la dopamina en el consumo de vapeadores. (Montaje Infobae)
El divulgador analiza el papel de la dopamina en el consumo de vapeadores. (Montaje Infobae)
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¿Has preguntado alguna vez a alguien que utiliza un vapeador por qué lo hace? La respuesta suele repetirse: “Porque me relaja”. Sin embargo, el experto en salud Eric Berg cuestiona esta percepción y asegura que la sensación de calma asociada al vapeo no sería una verdadera relajación, sino el alivio temporal que experimenta un organismo que ya se ha adaptado a la nicotina.

El doctor Eric Berg es un quiropráctico estadounidense conocido por sus vídeos sobre nutrición, metabolismo y hábitos de vida, en los que acumula millones de seguidores en redes sociales. En una de sus intervenciones, pone el foco en uno de los argumentos más habituales entre quienes consumen cigarrillos electrónicos: la idea de que vapear ayuda a reducir el estrés.

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Según explica Berg, la nicotina no tiene un efecto relajante: “No calma nada. La nicotina es un estimulante”, afirma. El divulgador sostiene que lo que muchas personas interpretan como tranquilidad después de vapear sería, en realidad, la sensación de volver a un estado normal tras haber desarrollado una adaptación al consumo habitual.

“Cuando empiezas a vapear, tu cuerpo se vuelve insensible hasta el punto de desarrollar una dependencia química”, subraya Berg. Según su argumento, con el tiempo el organismo necesita recibir más nicotina para conseguir el mismo efecto, un proceso conocido como tolerancia.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Reina Letizia de España reflexiona sobre los peligros de fumar y el uso de nuevos productos como los vapeadores. En su mensaje, cuestiona las motivaciones detrás de su consumo, ya sea por adicción o por moda.

El vapeo no es “vapor de agua”

Otro de los puntos que aborda Berg es la creencia de que los cigarrillos electrónicos contienen únicamente vapor de agua. “Es un mito absoluto. El vapor de agua es un gas; el vapeo es un aerosol, una nube de diminutas gotas líquidas”, afirma el divulgador. Según narra, estas partículas “son lo suficientemente pequeñas como para atravesar las vías respiratorias, que son los filtros naturales del cuerpo”.

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Berg sostiene que esas “gotas” están compuestas de distintos componentes, como “disolventes, glicerina vegetal y saborizantes sintéticos”. También hace referencia al diacetilo, un compuesto utilizado en algunos aromas: “Es la misma sustancia química que utilizan para el sabor a mantequilla de las palomitas”, señala, al tiempo que advierte sobre su relación con daños pulmonares.

“La nicotina activa la dopamina, y la dopamina genera un impulso hacia algo que se considera de supervivencia, aunque en realidad no lo es”, apunta Berg. Para el divulgador, este mecanismo afecta al sistema de recompensa del cerebro y hace que la persona asocie el consumo de nicotina con una sensación de alivio o bienestar. Según su argumento, esta respuesta química puede reforzar la necesidad de volver a vapear.

vapear
Una mujer con un vaper. (Getty)

El experto compara este proceso con otros comportamientos cotidianos. “Esto no ocurre solo con el vapeo”, afirma, y menciona ejemplos como “los bajones de energía de la tarde, los antojos de azúcar, el segundo café a las tres de la tarde o ese snack que no tenías planeado comer”. Para Berg, se trata de “hábitos diferentes con la misma señal subyacente”.

Por ello, Berg sostiene que resistirse a un impulso puede no ser suficiente para romper un hábito. “Puedes superar un antojo hoy, pero volverá mañana si la necesidad subyacente nunca se satisface”, indica. Según su planteamiento, la clave está en identificar qué está provocando esa búsqueda constante de una recompensa inmediata.

Con este mensaje, Berg busca desmontar la idea de que vapear funciona como una herramienta para relajarse y plantea que la sensación de calma puede estar vinculada, en realidad, al alivio temporal de una dependencia ya creada. Según su interpretación, el efecto que muchas personas atribuyen a la nicotina no sería una respuesta de relajación del organismo, sino una forma de compensar la necesidad que el propio consumo continuado ha generado.

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