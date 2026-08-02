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Cómo hacer pan de cuchara, una receta facilísima para un bollo esponjoso que se prepara sin amasado

Este sencillísimo pan se caracteriza por una masa húmeda y pegajosa, que se mezcla directamente con una cuchara, sin necesidad de amasar con las manos

Panecillos caseros (Magnific)
Panecillos caseros (Magnific)
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El mundo de la panadería puede resultar intimidatorio si nunca nos hemos adentrado en el universo de las harinas y masas madre. Pero existen recetas sencillas que nos ayudan a romper el hielo y nos invitan a probar suerte. Esta es una de ellas. Las redes lo han bautizado como ‘pan de cuchara’, un apodo que nos da una pista de su sencillo proceso de elaboración.

Para preparar estos pequeños y esponjosos panecillos solo necesitamos un bol, una cuchara y una breve lista de ingredientes. Los mezclaremos todos con ayuda de este cubierto, sin necesidad siquiera de amasar con las manos, hasta obtener una masa pegajosa que debemos dejar reposar hasta que duplique su tamaño.

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Pasado el tiempo necesario, solo quedará formar panecillos con la cuchara e ir colocándolos en una bandeja, con el espacio suficiente para que no se amontonen. 25 minutos de horno y ya tendremos listos nuestros panecillos de cuchara, ideales para preparar mini bocadillos, para tostadas o para acompañar cualquier comida.

Receta de pan de cuchara

Este sencillísimo pan se caracteriza por una masa húmeda y pegajosa, que se mezcla directamente con una cuchara, sin necesidad de amasar con las manos. El secreto radica en dejar fermentar bien la masa y formar los bollitos con cucharas aceitada antes de hornear, logrando un pan tierno y dorado.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 40 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Fermentación: 1 hora
    • Horneado: 20-25 minutos

Ingredientes

  • 360 ml de leche (360 ml)
  • 2 huevos
  • 50 g de azúcar
  • 1 cucharada de levadura seca
  • 45 ml de aceite
  • 500 g de harina de trigo común
  • 1 cucharadita de sal (5 g)
  • (Opcional) 60 g de harina extra si la masa queda muy líquida
  • 1 yema de huevo para pincelar (opcional)

Cómo hacer pan de cuchara, paso a paso

  1. Mezcla los ingredientes líquidos: En un bol grande, coloca la leche, los huevos, el azúcar, la levadura seca y el aceite. Mezcla durante 1 minuto hasta disolver la levadura completamente.
  2. Incorpora la harina: Añade la mitad de la harina y mezcla con una cuchara de palo o espátula durante 2 minutos. Agrega el resto de la harina junto con la sal y mezcla bien entre 5 y 7 minutos. La masa debe quedar pegajosa, pero no líquida. Si es necesario, añade hasta 60 g más de harina.
  3. Fermenta hasta duplicar: Deja reposar la masa en el molde tapado con un paño limpio durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
  4. Forma los panecillos: Unta dos cucharas con aceite. Con su ayuda, porciona la masa y colócala en un molde engrasado, dejando algo de espacio entre cada porción.
  5. Pincela y hornea: Pincela la superficie de los panecillos con yema de huevo para un acabado brillante. Hornea en horno precalentado a 180 °C durante 20-25 minutos, hasta que estén dorados. No abras el horno durante la cocción para evitar que bajen.
  6. Enfría y sirve: Saca del horno, deja templar sobre una rejilla y disfruta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 panecillos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 4 g
  • Hidratos de carbono: 30 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pan de cuchara sin amasar se conserva perfecto durante 2 días a temperatura ambiente en bolsa hermética o recipiente cerrado. Si quieres prolongar su frescura, puedes congelarlo hasta 1 mes y tostar antes de consumir.

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