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La Reina Letizia llega a la Misericòrdia para presidir la clausura de la 16ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest

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La Reina Letizia ya ha llegado al centro cultural la Misericòrdia, en Palma, para presidir la gala de clausura de la 16ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest.

A las 21.05 horas, la Reina ha llegado al photocall en la entrada del centro cultural palmesano, en el que ha posado con la presidenta del Govern, Marga Prohens; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez; el presidente del Consell de Mallorca, Lloren Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros.

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El acto consistirá en la entrega de premios --entre ellos el 'Masters of Cinema' al compositor francés Alexandre Desplat-- y la proyección de la película 'El ser querido', dirigida por Rodrigo Sorogoyen y con la precencia de Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Melina Matthews e Isabel Peña.

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