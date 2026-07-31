Cómo prevenir la diarrea del viajero, la enfermedad digestiva que puede arruinarte las vacaciones

Un hombre con su maleta en el aeropuerto (Magnific)

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Viajar al extranjero es una experiencia enriquecedora: conocemos nuevas culturas, probamos otros platos, escuchamos la sonoridad de otros idiomas y nos asombramos ante la arquitectura de esos lugares. Sin embargo, en países extraños podemos adquirir algo mucho menos agradable: la diarrea del viajero.

Entre los inconvenientes para la salud que más se dan en los viajes, la diarrea del viajero afecta a millones de personas cada año. Este trastorno digestivo suele aparecer tras consumir alimentos o agua contaminados y, aunque en la mayoría de los casos no representa un riesgo grave, puede alterar por completo unas vacaciones o un viaje de negocios.

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De acuerdo con la Clínica Mayo, la diarrea del viajero se caracteriza por la aparición repentina de heces blandas o acuosas, generalmente tres o más veces al día, acompañadas de cólicos abdominales, urgencia para evacuar, náuseas y, en algunos casos, vómitos o fiebre. Los síntomas suelen comenzar durante el viaje o poco después del regreso y, por lo general, desaparecen en uno o dos días, con una recuperación completa en el transcurso de una semana.

La principal causa de esta afección es la ingestión de alimentos o bebidas contaminados con bacterias, virus o parásitos, cuyo riesgo aumenta al visitar destinos donde las condiciones sanitarias o los estándares de higiene son diferentes a los del lugar de origen del viajero. Entre las regiones con mayor incidencia se encuentran zonas de América Latina, África, el sur y sudeste de Asia y algunas áreas de Centroamérica.

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¿Es posible evitar la diarrea del viajero?

Para reducir el riesgo de enfermar, los expertos de la Clínica Mayo recomienda extremar las precauciones con lo que se consume: beber agua embotellada o hervida, evitar los cubos de hielo, consumir alimentos bien cocidos y servidos calientes, así como pelar personalmente las frutas, son algunas de las medidas preventivas más eficaces. También aconseja evitar verduras crudas y alimentos que hayan podido lavarse con agua no potable.

En la mayoría de los casos, el tratamiento consiste en mantener una adecuada hidratación. La pérdida de líquidos y electrolitos puede provocar deshidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Por ello, es importante beber agua segura o soluciones de rehidratación oral mientras persistan los síntomas. En algunos casos, el médico puede recomendar medicamentos para aliviar la diarrea o, si la infección es más grave o persistente, antibióticos específicos.

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Una turista en Tailandia (Magnific)

Cuándo no ignorar las señales de alerta

Aunque la diarrea del viajero suele resolverse sin complicaciones, existen señales de alerta que requieren atención médica inmediata. La Clínica Mayo aconseja consultar con un profesional si la diarrea dura más de dos días en adultos, aparece sangre en las heces, existe fiebre superior a los 39 °C, dolor abdominal intenso o signos de deshidratación. En el caso de los niños, la atención debe ser aún más rápida, ya que pueden deshidratarse en poco tiempo.

Los especialistas también recomiendan que quienes viajen a destinos de alto riesgo lleven un pequeño botiquín con medicamentos previamente indicados por un profesional de la salud. Contar con un plan de actuación puede facilitar el control de los síntomas y evitar complicaciones durante el viaje.

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