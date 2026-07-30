España
Agregar Infobae enGoogle

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 25 de julio

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Conoce los números ganadores del premio mayor, segundo lugar y reintegro de la Lotería Nacional. (Infobae)
Conoce los números ganadores del premio mayor, segundo lugar y reintegro de la Lotería Nacional. (Infobae)
Guardar

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer la combinación ganadora del último sorteo llevado a cabo por la Lotería Nacional este sábado 25 de julio de 2026. Aquí puedes verificar si formas parte de los numerosos ganadores y accediste a alguno de los múltiples premios disponibles.

Números ganadores de la Lotería Nacional

Premio Mayor:75745.

Segundo lugar: 44322.

Reintegro: 2006 1 5.

Los sorteos de la Lotería Nacional tienen lugar dos veces por semana, los jueves a las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y 14:00 horas (hora local).

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio de la Lotería Nacional?

Es importante recordar que todos los boletos premiados de la Lotería Nacional tienen un tiempo de caducidad, la cuál se encuentra en el reverso. En este sorteo, únicamente tienes tres meses para cobrar tu premio, contando a partir del día siguiente del sorteo en el que se participó.Este plazo puede ampliarse sólo si el último día del periodo fuera festivo. En caso de no cobrar el premio y exceder el tiempo, se perderá el derecho a recibirlo y el monto ganado, quedará en beneficio del Tesoro Público. En caso de resultar ganador y haber adquirido un boleto físico para participar en el sorteo, este debe mantenerse en buen estado, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llega a lastimarse, se debe solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar la Lotería Nacional?

Estos son los pasos a seguir para poder participar en el sorteo de la Lotería Nacional. (Loterías y Apuestas del Estado)
Estos son los pasos a seguir para poder participar en el sorteo de la Lotería Nacional. (Loterías y Apuestas del Estado)

Para participar en el sorteo y tener la oportunidad de ganar millones de euros en premios, primero debes elegir tu combinación ganadora de la Lotería Nacional, la cuál se define con cinco dígitos del 1 al 9.Existen dos opciones para conseguir tu número de la lotería: seleccionar una a una las cifras o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria.El premio mayor lo gana el participante que acierte a los cinco números del resultado del día, lo mismo ocurre con el segundo lugar. Sin embargo, la Lotería Nacional entrega premios desde los dos aciertos. Cabe mencionar que el reintegro, se otorga cuando aciertas la última cifra de tu combinación de la suerte.

El costo de la Lotería Nacional depende del tipo de sorteo: si es el ordinario del jueves, cuesta 3 euros; si es el ordinario del sábado, son 6 euros; para el especial del sábado, pueden ser 12 o 15 euros; mientras que el extraordinario cuesta 20 euros.

PUBLICIDAD

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Loterías y Apuestas del Estado es la institución encargada de dar fe y legalidad a cada uno de estos juegos. (Pixabay)
Loterías y Apuestas del Estado es la institución encargada de dar fe y legalidad a cada uno de estos juegos. (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Lotería Nacional de EspañaLotería Nacional Jueves y SábadoLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar nueve cadáveres

El Gobierno ha anunciado que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en Ceuta, pero descartan declarar la emergencia nacional ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar nueve cadáveres

Estos son los ganadores del sorteo de EuroDreams de este 27 de julio

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del sorteo de EuroDreams de este 27 de julio

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

España ha movilizado al Ejército en la ciudad autónoma ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

El Arrabato y su mujer Rocío se divorcian después de casi 40 años de matrimonio: “No está siendo todo lo amistoso que parecía”

Una de las pocas ocasiones en las que posaron juntos fue en 2019, durante la celebración de su renovación de votos en Sevilla

El Arrabato y su mujer Rocío se divorcian después de casi 40 años de matrimonio: “No está siendo todo lo amistoso que parecía”

Cinco siglos de historia que explican por qué Ceuta y Melilla son ciudades españolas: únicos territorios de la UE ubicados en África que Marruecos lleva décadas intentando recuperar

La Organización de Naciones Unidas (ONU) respalda que son provincias españolas y la ley internacional no las considera colonias

Cinco siglos de historia que explican por qué Ceuta y Melilla son ciudades españolas: únicos territorios de la UE ubicados en África que Marruecos lleva décadas intentando recuperar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar nueve cadáveres

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar nueve cadáveres

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria, en imágenes: los migrantes desde Marruecos forman 5 kilómetros de cola en la frontera

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic