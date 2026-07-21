Por qué Pedro Sánchez necesitaba volver a Argelia: las claves de cómo se ha reconstruido una relación estratégica tras cuatro años de crisis diplomática

El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, es recibido por el presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelmajid Tebboune. (Moncloa / Fernando Calvo)

Cuando Pedro Sánchez aterrizó este lunes en Argel no solo ponía fin a seis años sin visitar el país magrebí. El presidente del Gobierno llegaba para cerrar una de las mayores crisis diplomáticas que España ha mantenido con Argelia en las últimas décadas y tratar de reforzar una relación que hoy vuelve a ser estratégica. No solo porque ambos países quieran recuperar la normalidad política tras el choque provocado por el Sáhara Occidental, sino porque Argelia se ha consolidado de nuevo como el principal proveedor de gas de España y el Ejecutivo quiere aprovechar el deshielo para impulsar la cooperación energética, económica y empresarial. Sin embargo, Moncloa no ha querido dar muchos detalles sobre este encuentro, que ha pasado más bien desapercibido en un día en el que los españoles celebraban por segunda vez que eran campeones del mundo.

La visita supone, en la práctica, la escenificación del fin de una crisis que comenzó en marzo de 2022, cuando el Gobierno español dio un giro histórico a su política sobre el Sáhara Occidental. Después de casi medio siglo defendiendo una posición de neutralidad, Sánchez trasladó al rey Mohamed VI de Marruecos que España consideraba el plan marroquí de autonomía para el territorio como la propuesta “más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.

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El movimiento alteró por completo el equilibrio diplomático que España había mantenido durante décadas entre Marruecos y Argelia. Mientras Rabat interpretó aquel respaldo como un cambio histórico en las relaciones bilaterales, Argel —principal apoyo internacional del Frente Polisario— lo recibió como una ruptura de la confianza con uno de sus principales socios europeos.

La reacción del Gobierno argelino fue inmediata. Retiró a su embajador en Madrid, suspendió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado con España en 2002 y congeló buena parte de las relaciones económicas y financieras entre ambos países. Durante meses, numerosas empresas españolas vieron paralizadas operaciones comerciales y proyectos de inversión, mientras la interlocución política quedaba reducida al mínimo. Sin embargo, hubo un ámbito que nunca llegó a romperse del todo: el energético.

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El gas, el gran motivo por el que Argelia sigue siendo un socio imprescindible

Aunque la crisis diplomática afectó a prácticamente todos los ámbitos de la relación bilateral, el suministro de gas continuó funcionando con normalidad. Ni Argelia dejó de exportar gas a España ni el Gobierno español buscó prescindir de un proveedor que sigue siendo esencial para garantizar el abastecimiento energético del país. Ese dato ayuda a entender por qué el viaje de Sánchez tiene una importancia que va mucho más allá del plano político.

Argelia vuelve a ser el principal suministrador de gas de España. En lo que va de 2026, cerca del 34% del gas natural que importa el país procede del Estado magrebí, una cifra que lo sitúa por delante de cualquier otro proveedor y que devuelve a Argelia un protagonismo que había cedido temporalmente tras el estallido de la guerra de Ucrania, cuando Estados Unidos aumentó de forma considerable sus exportaciones de gas natural licuado hacia Europa.

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Para España, mantener una buena relación con Argelia no es únicamente una cuestión diplomática. También responde a un interés estratégico. Gran parte del gas llega directamente a través del gasoducto Medgaz, que conecta los yacimientos argelinos con la costa de Almería sin necesidad de atravesar terceros países. Esa conexión convierte el suministro argelino en una vía especialmente estable y competitiva, además de reducir la dependencia del gas transportado por barco desde mercados más lejanos.

El presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, es recibido por el presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelmajid Tebboune. (Moncloa / Fernando Calvo)

El objetivo del Gobierno pasa ahora por reforzar esa cooperación. La intención es aumentar tanto el gas que llega por Medgaz como las importaciones de gas natural licuado en buques metaneros, al tiempo que se abren nuevas vías de colaboración en sectores como las energías renovables, el hidrógeno verde o la transición energética.

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No es casual, por tanto, que Sánchez haya viajado acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Tampoco lo es la presencia en Argel de representantes de Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás, las cuatro grandes compañías españolas con intereses estratégicos en el mercado energético argelino. La composición de la delegación refleja que, además de una misión diplomática, el viaje tiene un marcado carácter económico.

El acercamiento no implica un cambio sobre el Sáhara

La recuperación de las relaciones entre Madrid y Argel no significa que alguno de los dos gobiernos haya modificado la posición que dio origen a la crisis. España mantiene su respaldo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, mientras que Argelia continúa defendiendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y respaldando al Frente Polisario. Las diferencias sobre este asunto siguen existiendo, pero ambas partes han optado por dejar de convertirlas en un obstáculo para el resto de la relación bilateral.

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El proceso de deshielo comenzó a tomar forma el pasado mes de marzo, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajó a Argel. Aquel encuentro permitió desbloquear varios canales de diálogo y concluyó con el anuncio del presidente argelino, Abdelmayid Tebboune, de reactivar el Tratado de Amistad suspendido durante la crisis.

La visita de Sánchez supone un paso más en esa normalización. Durante su encuentro con Tebboune, ambos dirigentes anunciaron la celebración este otoño de la VIII Reunión de Alto Nivel (RAN), un mecanismo de diálogo bilateral que llevaba ocho años sin convocarse y que servirá para impulsar acuerdos en materia económica, energética, migratoria y de seguridad.

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Durante la comparecencia conjunta, el presidente del Gobierno defendió la necesidad de reforzar la interlocución política entre ambos países. “Es fundamental reforzar el diálogo político entre España y Argelia. El diálogo es la base sobre la que se construye todo lo demás”, afirmó.

Sánchez definió además a Argelia como “un socio estratégico y, sobre todo, un país amigo” y aseguró que el Gobierno quiere acompañar a las empresas españolas en esta nueva etapa. “Estoy convencido de que en este nuevo impulso que estamos dando a las relaciones entre España y Argelia nuestro sector privado va a jugar un papel fundamental”, señaló.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)

Mucho más que una cuestión energética

Aunque el gas ha sido el gran protagonista del viaje, el Ejecutivo aspira a que la recuperación de las relaciones vaya mucho más allá del suministro energético. El Gobierno quiere recuperar el terreno perdido por las empresas españolas durante los años de crisis y ampliar la cooperación en sectores como la industria, las infraestructuras, la alimentación, los servicios, la innovación tecnológica y la digitalización. El objetivo también pasa por reducir el déficit comercial que España mantiene con Argelia y consolidar al país norteafricano como uno de sus principales socios económicos en el Mediterráneo.

A ello se suma el componente geopolítico. España considera a Argelia un actor clave para la estabilidad del norte de África y del Sahel, una región donde confluyen desafíos como el terrorismo yihadista, la presión migratoria o la competencia entre potencias internacionales. Sánchez defendió durante su visita que ambos países están llamados a actuar como puente entre Europa y África y subrayó que la cooperación resulta esencial para afrontar retos compartidos relacionados con la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la gestión de los flujos migratorios o la emergencia climática.

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Ese interés mutuo explica por qué, pese al profundo deterioro de las relaciones provocado por el Sáhara, ninguno de los dos países llegó a romper completamente los vínculos que los unen. Cuatro años después del inicio de la crisis, Madrid y Argel han optado por reconstruir una relación que consideran demasiado importante para seguir condicionada por un único desacuerdo político.