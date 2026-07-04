Cataluña anticipa otro verano de lleno turístico, con más reservas de última hora

Barcelona, 4 jun (EFE).- Cataluña afronta la temporada alta de verano con previsiones de volver a rozar el lleno, con una ocupación hotelera prevista cercana al 86 % en Barcelona, más reservas de última hora por el contexto geopolítico y con las nuevas tasas turísticas ya en vigor.

La costa catalana volverá a recibir el grueso del turismo extranjero, que ha hecho de esta parte del Mediterráneo uno de sus destinos favoritos, según las previsiones de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados (Acave).

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La organización subraya que la demanda internacional mantiene un fuerte interés por la costa y por Barcelona, sobre todo por parte de ingleses y franceses, que son los que más viajan a España, seguidos de los procedentes de Estados Unidos -con especial impacto en la capital catalana-, Canadá y países nórdicos, de acuerdo a los datos de la patronal.

Este año, la contratación se está haciendo más tarde, en un contexto geopolítico convulso que ha hecho a Cataluña especialmente apetecible como destino seguro frente a otras opciones más lejanas, añaden desde las agencias turísticas.

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El Gremio de Hoteles de Barcelona apunta que, a pesar de la ligera contención del primer semestre del año, el sector afronta el verano con una "estabilidad muy fuerte".

En julio se anticipa una ocupación en la capital catalana del 86,5 % y en agosto del 86 %.

Pese a ese escenario, en la Costa Daurada y Terres de l'Ebre se anticipa una ocupación media cercana al 80 % en julio y se prevé alcanzar un pico del 100 % en los principales municipios turísticos durante el puente del 15 de agosto, según datos recogidos por la Agencia Catalana de Turismo.

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En la Costa Brava y las comarcas de Girona se espera una media del 85 % en agosto, con los cámpines rozando también el 100 % de su capacidad en la semana central del mes, con especial concentración de turistas franceses y de proximidad.

Además de la costa catalana, Barcelona espera atraer un gran volumen de turistas, con especial crecimiento de visitantes estadounidenses y con la Sagrada Familia como especial atractivo turístico tras la visita del papa hace unas semanas, que hizo de gran escaparate publicitario para la basílica.

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En este sentido, el Observatorio de Turismo de Barcelona ha constatado un aumento en el número de reservas hoteleras para los próximos tres meses con respecto el mismo periodo del año pasado, con Estados Unidos siendo el mercado que representa el mayor volumen de estas reservas (28,2 % de la cuota total).

La Sagrada Familia encabeza la lista de los conceptos de búsqueda en línea más frecuentes relacionados con la ciudad de Barcelona desde los principales mercados emisores, según el observatorio, que subraya también el paso del Tour de Francia este fin de semana como atractivo turístico.

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Por otra parte, el Pirineo catalán en Lleida prevé volver a rozar el récord de ocupación y superar los 580.00 turistas durante los meses de verano.

El patronato de Turismo de Lleida espera consolidar el crecimiento que ha registrado en los últimos dos años y que hizo que el verano pasado el territorio cerrase con la cifra más alta de pernoctaciones registrada hasta la fecha, con 1,57 millones de noches de alojamiento.

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Así, ha registrado buenas cifras de reservas para esta temporada, con especial atención para el entorno del Montsec, que mantiene al astroturismo como principal destino de interés.

El lleno turístico va a convivir este verano con la entrada en vigor, el pasado abril, de las nuevas tasas de establecimientos turísticos, que puede llegar a los 12 euros por persona y noche en el caso de Barcelona.

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Las nuevas tarifas contemplan una subida del 50 % en toda Cataluña, y el doble en Barcelona, aunque el precio cambia según el tipo de establecimiento y, en algunos casos, se aplicará progresivamente hasta 2027.

La Mesa de Turismo de España advirtió la semana pasada de una pérdida de competitividad para Barcelona por estos incrementos con un "claro impacto negativo sobre la actividad económica, el empleo y la inversión vinculados al sector".

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Por ahora, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un crecimiento continuado en los últimos ocho meses en cuanto a pernoctaciones de visitantes en Cataluña.

Así, los últimos datos de mayo muestran que los hoteles alojaron ese mes un 4,41 % más de turistas que un año antes, hasta los 2,3 millones de personas, que pasaron en Cataluña 6,17 millones de noches, un 2,8 % más que en mayo de 2025. EFE