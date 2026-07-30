La especial cita que unirá a Amalia de Holanda y la infanta Elena el próximo agosto: el Campeonato del Mundo de Hípica

La infanta Elena y Amalia de Holanda (MONTAJE INFOBAE).

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La realeza europea volverá a reunirse en torno a una de sus grandes pasiones: la hípica. Tras un verano marcado por la victoria de España en el Mundial de Fútbol de 2026, el protagonismo deportivo se trasladará ahora a Alemania, donde los Campeonatos del Mundo de Hípica convertirán la ciudad de Aachen (Aquisgrán) en el punto de encuentro de destacadas figuras de las casas reales europeas. Entre ellas estarán la princesa Amalia de los Países Bajos y la infanta Elena, dos grandes aficionadas al mundo ecuestre que compartirán escenario en una ceremonia cargada de simbolismo.

La cita tendrá lugar el próximo 11 de agosto, durante el acto inaugural del campeonato, un espectáculo diseñado para unir tradición, cultura y deporte. Aunque ambas asistirán al mismo evento, desempeñarán funciones muy diferentes. Mientras la hija mayor del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima tendrá un papel protagonista dentro del protocolo oficial, la duquesa de Lugo acudirá como invitada de honor para seguir desde las gradas una de las grandes celebraciones del calendario ecuestre internacional.

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Para Amalia será una nueva oportunidad de reforzar su creciente presencia institucional. Desde que alcanzó la mayoría de edad, la heredera al trono neerlandés ha ido asumiendo cada vez más compromisos oficiales y su participación en la inauguración del campeonato supone un nuevo paso en esa consolidación como futura reina de los Países Bajos.

La ceremonia reunirá además a otros representantes de la realeza europea. Entre ellos destacará Zara Tindall, sobrina del rey Carlos III, que también tendrá un papel destacado durante la apertura del campeonato. A ello se sumará uno de los momentos más esperados de la jornada: el desfile de los históricos carruajes pertenecientes a las caballerizas reales de Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido, una exhibición que pondrá en valor siglos de tradición vinculada al mundo del caballo.

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La infanta Elena ha recibido un premio por su compromiso con la Fiesta Nacional. (EUROPA PRESS).

Bajo el lema Welcome Home, el espectáculo inaugural combinará un innovador desfile de las delegaciones participantes con exhibiciones protagonizadas por más de 250 caballos en pista, actuaciones musicales y un importante despliegue audiovisual. Además, los jinetes y amazonas recorrerán las gradas para interactuar con el público, buscando convertir la ceremonia en una experiencia mucho más cercana para los asistentes.

El encuentro entre Amalia y la infanta Elena no es casual. Ambas comparten una profunda vinculación con la equitación, una disciplina que ocupa un lugar destacado dentro de numerosas casas reales europeas. En el caso de la infanta Elena, su pasión por los caballos viene de lejos. Durante décadas ha practicado la equitación de forma habitual, participando en diferentes competiciones nacionales e internacionales y convirtiéndose en una figura muy respetada dentro del ámbito ecuestre español. Su presencia en grandes concursos ha sido constante a lo largo de los años, ejerciendo en numerosas ocasiones como representante de España en algunos de los eventos más prestigiosos del circuito internacional.

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La princesa Amalia también ha demostrado en numerosas ocasiones que los caballos forman parte de su vida. Comenzó a montar cuando apenas tenía cuatro años y desde entonces ha mantenido intacta esa afición. Su caballo Mojito ha protagonizado numerosas imágenes compartidas por la heredera neerlandesa, que incluso ha participado en distintas competiciones ecuestres.

La princesa Alexia, la princesa Ariane y la princesa heredera Catharina-Amalia de los Países Bajos asisten a la celebración del Día del Rey en Dokkum. (Países Bajos; Holanda) (EFE/EPA/RAMON VAN). FLYMEN

Una pasión que no siempre ha traído alegrías

La propia Amalia llegó a reconocer la importancia que tienen los caballos en su vida durante la publicación de su biografía autorizada con motivo de su mayoría de edad. “Si realmente me quieres conocer, debes verme cuando estoy con mi caballo. Es en ese momento cuando realmente puedo ser yo”, confesaba entonces.

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Esa pasión, sin embargo, también le ha provocado algún susto. El pasado año sufrió una aparatosa caída mientras montaba a caballo que le provocó una fractura en un brazo y obligó a someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de Utrecht. Aquel accidente obligó incluso a modificar parte de la agenda de la familia real neerlandesa y llevó a la reina Máxima a abandonar un acto oficial para desplazarse junto a su hija.

No fue, además, el único percance relacionado con este deporte. Años atrás ya había sufrido lesiones en un tobillo y posteriormente una fractura en un pie que inicialmente pasó desapercibida durante unas vacaciones familiares.

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Princesa Amalia de Países Bajos (REUTERS).