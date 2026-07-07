La princesa Amalia de Holanda termina su breve formación militar en la Real Fuerza Aérea con rifle en mano: ya se prepara para la Marina Real

Amalia de Holanda termina su formación en la Real Fuerza Aérea (Ministerio de Defensa)

La princesa Amalia de Holanda ha terminado este martes su formación de tres meses en la Real Fuerza Aérea, un tramo que no cierra su etapa militar porque en septiembre se incorporará a la Marina Real de los Países Bajos dentro del itinerario castrense que la vincula a sus futuras funciones como jefa del Estado.

El Ministerio de Defensa ha confirmado que la heredera neerlandesa ha concluido sus prácticas en la aviación militar tras participar desde enero en el programa Defensity College, donde recibió primero instrucción general y después se integró como estudiante en prácticas en el Estado Mayor de la Defensa.

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Según ha explicado el departamento de defensa neerlandés, ese recorrido comenzó con una formación militar básica y continuó con tareas de asesoramiento a otros jóvenes, además de una función de enlace con el propio organismo. La noticia llega tres meses después del arranque de sus prácticas en la Real Fuerza Aérea.

Amalia de Holanda termina su formación en la Real Fuerza Aérea (Ministerio de Defensa)

La formación militar de Amalia de Holanda

El ministerio ha acompañado el anuncio con un resumen gráfico de esta etapa. Entre las imágenes difundidas figura una fotografía de la hija de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda a bordo de un avión del Ejército, equipada con mono militar, casco, gafas y, lo que más impacto ha generado, un rifle de larga distancia con el que apunta desde el cielo.

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La siguiente fase arrancará en septiembre en la Marina Real de los Países Bajos. Todavía no se conocen los detalles del curso que seguirá entonces ni la duración exacta de esa nueva etapa. Su preparación contrasta con la de la princesa Leonor, cuya formación en la Armada se prolongó durante 10 meses. En el caso de Amalia, la concentración de su itinerario en pocos meses apunta a un paso más breve por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas neerlandesas.

Amalia de Holanda termina su formación en la Real Fuerza Aérea (Ministerio de Defensa)

La diferencia responde también al lugar que ocupa la instrucción militar en cada monarquía. Para la heredera española, el paso por los tres ejércitos forma parte de una preparación obligatoria ante su futuro acceso al trono. Sin embargo, en los Países Bajos, ese vínculo no tenía la misma importancia de cara a que Amalia de Holanda se convirtiese en reina hasta hace poco, cuando incluso Máxima de Holanda se formó para ser reservista.

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Amalia de Holanda termina su formación en la Real Fuerza Aérea (Ministerio de Defensa)

Las princesas militares

La princesa Amalia de Holanda era, de hecho, la única heredera de su generación que no había recibido formación castrense hasta hace unos meses. Ese cambio se produjo el 30 de septiembre, cuando el rey Guillermo Alejandro la nombró por Real Decreto reservista de las Fuerzas Armadas. Ese nombramiento la vinculó formalmente al Ejército, igual que ocurrió en su día con el actual monarca.

Amalia de Holanda termina su formación en la Real Fuerza Aérea (Ministerio de Defensa)

El rey completó su servicio militar en la Marina Real, el mismo cuerpo al que se incorporará su hija en septiembre, y después sirvió en el Ejército Real y en la Real Fuerza Aérea. Como monarca, ocupa dentro de las Fuerzas Armadas una posición especial y dispone de capacidad militar específica. Esas mismas funciones son las que la princesa Amalia de Holanda deberá asumir cuando acceda al trono dentro de algunos años.

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Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La Casa Real neerlandesa ha orientado esa preparación con una lógica compartida por otras monarquías europeas. El objetivo es que las capacidades de la heredera no queden por detrás de las de otras princesas de su generación. En ese grupo aparecen Elisabeth de Bélgica y la princesa Leonor, que ya han pasado por la disciplina militar, además de Victoria de Suecia, más próxima al trono, e Ingrid Alexandra de Noruega, que todavía es segunda en la línea de sucesión por detrás de su padre, el príncipe Haakon, pero ya ha tenido formación castrense.