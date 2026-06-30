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La reina Máxima y la princesa Amalia de Holanda se mimetizan con looks a conjunto: dos vestidos azules y florales con estilo propio

La heredera ha acudido junto a sus padres al Consejo de Estado, al que pertenece desde que alcanzó la mayoría de edad

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La reina Máxima y la princesa Amalia de Holanda se mimetizan con looks a conjunto (Casa Real)
La reina Máxima y la princesa Amalia de Holanda se mimetizan con looks a conjunto (Casa Real)

La princesa Amalia y la reina Máxima de Holanda han coincidido este lunes en La Haya con dos vestidos azules de estampado floral para la reunión extraordinaria del Consejo de Estado convocada por la despedida de su vicepresidente, Thom de Graaf, un acto institucional que también ha confirmado cómo madre e hija empiezan a alinear su lenguaje estético a partir de prendas ya vistas en su armario.

La heredera neerlandesa ha recuperado para la cita el vestido Tilly Midi Wrap Dress de Diane von Furstenberg, un diseño que no llevaba desde hace tres años y que estrenó en Bonaire, primera parada de su primer viaje oficial al extranjero como princesa heredera. En esta ocasión lo ha adaptado a un registro más formal con stilettos camel y bolso de mano a juego.

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La princesa Amalia forma parte del Consejo de Estado desde que alcanzó la mayoría de edad, lo que la obliga a acudir de forma periódica a sus reuniones. La celebrada este lunes ha tenido un tono de despedida por la marcha de De Graaf en julio, tras ocho años como vicepresidente del organismo.

La reina Máxima y la princesa Amalia de Holanda se mimetizan con looks a conjunto (Casa Real)
La reina Máxima y la princesa Amalia de Holanda se mimetizan con looks a conjunto (Casa Real)

La Constitución neerlandesa establece que el monarca preside el Consejo de Estado, aunque la gestión cotidiana recae en su vicepresidente. En el acto también han intervenido el rey Guillermo Alejandro, el propio homenajeado y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten, con quien la relación de la familia real ya es fluida desde su llegada al cargo hace unos meses.

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El ‘look’ de Amalia de Holanda

La coordinación entre ambas no se ha limitado al color. Madre e hija han apostado por vestidos florales en tonos azules, con escote en V y una línea de elegancia muy próxima, pero cada una ha llevado esa idea a su propio terreno y, además, lo ha hecho recurriendo a la moda circular: ninguna ha estrenado prenda.

En el caso de Amalia, el estampado tropical del vestido y su vínculo con Bonaire refuerzan ese aire caribeño que ha acompañado a su aparición. El modelo cruzado, una seña de identidad de la firma, presenta escote pico, manga larga y falda recta. La diferencia con su estreno está en los complementos. Ahora ha optado por zapatos de salón nude y un bolso de ante en el mismo tono, con un resultado más sobrio y adecuado al marco institucional.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La princesa también ha reducido al mínimo las joyas para no restar protagonismo al vestido azul. Ha elegido unos pendientes sencillos, un collar discreto y un anillo, mientras mantenía la melena suelta, con raya en medio y acabado natural.

El ‘look’ de Máxima de Holanda

La reina Máxima ha recurrido a otro ejemplo de reutilización de armario con un vestido midi floral azul cielo firmado por Natan, el mismo diseño que estrenó durante su visita a Nueva York en junio de 2024. La prenda incorpora una sobrefalda translúcida que aporta movimiento y una parte superior de inspiración camisera.

Ese cuerpo combina cuello camisero, escote en V y mangas francesas ligeramente abullonadas en tejido transparente. La reina lo ha acompañado con uno de los rasgos más reconocibles de su forma de vestir: accesorios de fuerte presencia cromática. Sobre el azul del vestido ha introducido un tocado verde esmeralda creado por Jolanda ten Brinke, su asistente personal, junto con zapatos de tacón clásicos y un bolso clutch en el mismo color.

La reina Máxima y la princesa Amalia de Holanda se mimetizan con looks a conjunto (Casa Real)
La reina Máxima y la princesa Amalia de Holanda se mimetizan con looks a conjunto (Casa Real)

Ese contraste entre azul y verde ha definido la imagen del conjunto. Las joyas han completado la construcción del look con unos pendientes largos de aguamarinas procedentes del joyero de la familia real holandesa. Las piedras pertenecieron a la reina Juliana y Máxima las combinó con diamantes que recibió como regalo de Guillermo Alejandro en 2009.

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