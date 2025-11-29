Las peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68% en los primeros seis meses del nuevo reglamento de extranjería: Venezuela encabeza el ranking

Un grupo de agentes de Policía Nacional, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, a 27 de junio de 2022, en Madrid. (Carlos Luján/Europa Press)

El impacto de la reforma del reglamento de extranjería, en vigor desde el pasado 20 de mayo, ya se ha reflejado en una caída pronunciada de las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos de Colombia y Perú en España. Según datos del Ministerio del Interior facilitados a la agencia EFE, el número de peticiones de protección internacional de estas dos nacionalidades ha descendido más de un 68% en los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la nueva normativa. En el caso del conjunto de solicitudes, este dato ha caído un 60%.

El objetivo de la reforma es frenar el uso del asilo como vía para regularizar la situación de quienes no cumplen los requisitos para obtener protección internacional. La modificación legal ha introducido varios cambios en la normativa sobre visados, permisos de trabajo, arraigo y reagrupación familiar.

Las ONG ven “sombras” en esta ley, especialmente en el caso de las solicitudes de asilo, el periodo de estancia en España mientras se tramita la solicitud —un proceso que, según la Comisión Español de Ayuda al Refugiado, puede prolongarse durante años debido a los retrasos acumulados—, que ya no se contabiliza para solicitar posteriormente un permiso de residencia por arraigo en caso de denegación. CEAR alerta que, quienes ven rechazada su petición, tras meses o años residiendo y trabajando legalmente, pasan a encontrarse en situación irregular y deben esperar al menos otros dos años para poder regularizar su situación.

Evolución de las solicitudes y efecto de la reforma

Entre el 20 de mayo y el 31 de octubre de 2025, se han registrado 63.024 solicitudes de asilo en España, lo que representa un descenso del 15,82% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 74.872. Esta tendencia contrasta con la evolución de los últimos años, en los que las peticiones no han dejado de aumentar desde 2012, salvo durante la pandemia. El desplome ha sido especialmente acusado entre los ciudadanos de Colombia, cuyas solicitudes han caído un 68,60% —de 16.967 a 5.328—, y de Perú, con una bajada del 72,63% —de 4.413 a 1.208—.

La situación es diferente en el caso de Venezuela, que encabeza el número de solicitudes en ambos periodos y ha experimentado un aumento del 23,69%. Este incremento se explica porque, aunque la mayoría de las peticiones venezolanas son denegadas, el 98% de los solicitantes ha recibido una autorización de residencia por razones humanitarias en 2024.

Nuevas tendencias en las solicitudes de asilo

El análisis de los datos ha revelado también incrementos significativos en las solicitudes de asilo de otras nacionalidades. Destaca el caso de Mali, con un aumento del 72,01%, motivado por el agravamiento del conflicto en el país y la insostenible situación del Sahel. En términos relativos, el mayor incremento corresponde a Somalia, que ha multiplicado por más de cuatro sus solicitudes en los últimos seis meses, pasando de 144 a 626.

En el último Informe Anual de CEAR presentado en junio, los expertos explicaron que este aumento responde a la apertura de una nueva ruta migratoria detectada el año pasado, que parte desde Somalia y terminan en Baleares, donde las llegadas en patera han subido un 41,7%. Este trayecto atraviesa varios territorios, como Argelia, y puede prolongarse hasta dos años, en un contexto en el que Somalia carece de un Estado centralizado y varias zonas están controladas por grupos armados, lo que provoca desplazamientos masivos de población.

Las solicitudes para residir y trabajar en España crecen cerca del 50%

El Gobierno defiende que el nuevo reglamento ha ayudado a que los solicitantes opten por la vía de las solicitudes de autorizaciones de residencia, tanto iniciales como de renovación o de larga duración.

Así, se ha pasado de 495.000 en el período comprendido entre el 1 de enero y el 20 de mayo, fecha de entrada en vigor del Reloex, a 724.000, desde entonces hasta el 31 de octubre. Esto supone una subida de casi el 50%.

Noticia con información de EFE