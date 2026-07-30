El verdadero significado detrás de que tu conejo te lama, no sólo lo hacen por afecto

La manada de conejos es muy jerárquica y los lametones son señal de la dominancia. (Pixabay)

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Es una tarea a la que dedican tiempo, forma parte de las señales de su buena salud y les ayuda a mantenerse limpios. Que un conejo lama su pelaje compone su comportamiento y es tan importante para ellos mismos como para su manada.

Cuando el animal lame la mano de su dueño, la reacción habitual es interpretarlo como una muestra de cariño. Así es la mayoría de los casos y es parte de la explicación. Pero la ciencia del comportamiento animal revela que este gesto condensa un sistema de comunicación más complejo, que incluye jerarquía social, gestión emocional y un instinto de acicalamiento profundamente arraigado en la biología de la especie.

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Los conejos usan el acicalamiento para lavarse, como forma de cariño y para mostrar su lugar en la manada. (Rhys Leonard/Canva)

Los conejos pertenecen a una de las pocas especies de lagomorfos que forman grupos sociales estables en la naturaleza. Según un estudio publicado en el Journal of the American Association for Laboratory Animal Science por investigadores Louis Di Vicenti Jr. y Angelika N. Rehrig, el conejo europeo en condiciones salvajes desarrolla jerarquías sociales muy estrictas con los de su manada. Algunas de estas conductas consisten en que el macho dominante puede exigir actos de sumisión a su grupo todos los días.

El acicalado social o ‘allogrooming’: lametazos como lenguaje social

El término técnico para describir el aseo entre individuos de la misma especie es acicalado social o ‘allogrooming’. En los conejos, esta conducta ocurre en zonas de difícil acceso para el animal como son la cabeza, las orejas y la cara. Y consiste en lamer o limpiar al otro individuo y es una de las conductas sociales más frecuentes en esta especie. Según recoge el estudio, incluso machos que no están emparentados, que por la territorialidad podría ser complicado, que comparten espacio recurren a este comportamiento para consolidar vínculos dentro del grupo.

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Los conejos dedican alrededor del 16% de su actividad diaria al acicalamiento, entre el autoaseo y el que dirigen hacia sus compañeros. Cuando en casa no hay otro conejo, ese papel lo asume el humano. Dicho de otra forma: si tu conejo te lame, es porque te considera parte de su grupo.

Cuando un conejo te lame deja clara la dinámica social

Aquí viene uno de los datos que más sorprende a los dueños de conejos con poca experiencia. En la dinámica social de esta especie, el animal que recibe el acicalamiento de los demás es el dominante, no el subordinado. El conejo de mayor rango en el grupo es al que los otros lamen, no al revés.

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Si el conejo no te lame, no significa necesariamente que no te quiera, si no que tiene otra personalidad. (Canva)

De la manada al hogar, se lee de otra manera. Cuando tu conejo te lame de forma tranquila y pausada, puede estar expresando confianza y afecto, pero también puede estar reconociendo tu posición en la convivencia. La ciencia del comportamiento animal apunta a que ambas lecturas son compatibles y no se excluyen.

La piel humana tiene algo especial

Hay otro elemento que contribuye al lamido y que tiene poco que ver con el afecto o la jerarquía: a los conejos les atrae el sabor salado de la piel humana. El sudor y las sales minerales presentes en la epidermis actúan como un estímulo gustativo que puede motivar el gesto por sí solo. No todos los lamidos, por tanto, tienen una carga emocional o comunicativa; algunos responden simplemente a una preferencia sensorial.

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Cuándo el lamido de los conejos no es normal

Si el animal lame de forma repetitiva, sin pausas y con una intensidad inusual, los especialistas lo interpretan como un posible indicador de estrés o frustración social. Esto ocurre con mayor frecuencia en conejos que viven solos, sin la compañía de otro animal de su especie.

En un esfuerzo por salvar a uno de los felinos más amenazados del mundo, WWF organiza la liberación de varios linces ibéricos en un entorno protegido. Observa el momento en que estos majestuosos animales, equipados con collares de seguimiento, dan sus primeros pasos hacia una nueva vida en libertad.

El estudio de la Universidad de Rochester señala que los conejos alojados en solitario presentan con más frecuencia comportamientos irregulares como mordisqueo de barrotes y otros elementos, excavación compulsiva y niveles elevados de miedo. En esos casos, el conejo puede estar buscando en el humano el vínculo que normalmente establecería con un congénere.

Un patrón distinto, pero que también merece atención, es el lamido insistente sobre una zona concreta del propio cuerpo. Ese comportamiento no tiene que ver con dinámicas sociales y podría indicar la presencia de una herida, una picadura, un golpe o parásitos. Ante esa señal, conviene revisar la zona afectada con calma.

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Si tu conejo no te lame, no es una mala señal necesariamente

La ausencia de este comportamiento no debe preocupar. Cada conejo tiene su propio carácter, y algunos individuos son menos propensos a las demostraciones físicas. Un conejo que se deja acariciar sin retroceder, que descansa cerca de su dueño o que adopta una postura relajada en su presencia también está comunicando confianza, aunque lo haga de forma más discreta.