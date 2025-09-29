España

La quinta temporada de ‘Drag Race España’ arrasa en su arranque: mejor estreno histórico y una novedad que revoluciona la mecánica

El aumento del premio y la introducción de un nuevo eje emocional prometen una edición imprevisible y llena de sorpresas

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Episodio de estreno de la
Episodio de estreno de la quinta temporada de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

El estreno de la quinta temporada de Drag Race España en atresplayer ha supuesto un récord histórico de audiencia para el formato en el país. El programa, que arrancaba este domingo 28 de septiembre en la plataforma con sus 12 nuevas reinas, ha superado todas las marcas anteriores y ha introducido novedades relevantes en su dinámica, entre las que destaca el papel central del “corazón” como elemento clave para la salvación de las concursantes. Además, el premio económico ha aumentado hasta 50.000 euros, lo que ha elevado las expectativas en torno a la competición.

Según ha comunicado Atresmedia, el estreno de este domingo fue el más visto de la historia de la franquicia, confirmando la condición de fenómeno televisivo de la marca. De hecho, el interés masivo ya se detectó con la emisión del Meet the queens del pasado 7 de septiembre, una entrega que sirvió para presentar a las nuevas participantes y que también alcanzó cifras récord, convirtiéndose en el más visto desde la llegada de la franquicia a España, según la plataforma.

Mecánica renovada

La quinta edición llega con cambios que prometen alterar el desarrollo habitual del concurso. atresplayer detalla que, por primera vez, el “corazón” se convierte en el eje central de la competición. En el primer programa, Supremme de Luxe, presentadora del formato, explicó a las concursantes que “tener un gran corazón os puede salvar de la eliminación”. La mecánica, presentada con un reto en el que las reinas debieron tirarse a una piscina de bolas y rescatar corazones partidos por la mitad, introduce un elemento de incertidumbre y estrategia: cualquier participante podría evitar la expulsión si logra reunir un corazón completo durante la temporada. Este cambio en las reglas añade una capa de emoción y suspense a cada episodio.

Tráiler de la quinta edición de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Otra de las grandes novedades es el aumento del premio económico, que pasa de 30.000 a 50.000 euros. Este incremento refuerza la competitividad y el atractivo del certamen, que busca coronar a la nueva superestrella drag española.

Concursantes de ‘Drag Race España T5′

La lista de aspirantes a este título está compuesta por doce nuevas reinas: Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco. Todas ellas deberán enfrentarse a pruebas de costura, talento, baile e interpretación, distribuidas en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba sus capacidades artísticas y su versatilidad. Cada episodio culmina con una gran pasarela temática, donde las concursantes presentan sus mejores propuestas de vestuario y estilo ante el jurado, integrado por Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo, junto a Supremme de Luxe.

El funcionamiento de la competición mantiene la esencia del formato internacional, pero la introducción del “corazón” como elemento de salvación puede modificar el desenlace de las galas y el destino de las participantes.

En el contexto internacional, Drag Race España se suma al éxito global de la franquicia creada por World of Wonder. La versión original, RuPaul’s Drag Race, acumula 17 temporadas y ha sido adaptada en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil y Suecia, logrando una gran repercusión tanto en audiencia como en redes sociales. Además, el formato ha recibido 33 premios Emmy, incluidos varios galardones a su presentador, RuPaul, y ha sido reconocido en cinco ocasiones como Mejor Programa Reality y de Competición.

Temas Relacionados

Drag Race EspañaAtresmediaAtresplayerProgramas de TelevisiónAudiencias de TelevisiónTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un agente inmobiliario es condenado a pagar 100.000 euros a su exempresa: terminó su contrato y se fue a trabajar para la competencia en la misma zona

La disputa surge cuando, poco después de la salida del agente de Living Blue Mallorca SL, la inmobiliaria obtiene pruebas de que Benjamín desarrolla funciones de captación y venta de inmuebles para otra empresa. Algo que, por contrato, tenía prohíbido

Un agente inmobiliario es condenado

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

La demanda creciente de profesionales con competencias en diferentes lenguas se traduce en mejores sueldos, mientras el inglés sigue siendo el requisito más común en las ofertas de empleo publicadas, según un estudio

Hablar mandarín puede suponer cobrar

Una historia de amor incondicional: quién fue Roscoe, el bulldog que marcó la vida de Lewis Hamilton

El piloto británico de Fórmula 1 cambió la alimentación de su perro a una dieta vegana para mejorar sus problemas respiratorios y su calidad de vida

Una historia de amor incondicional:

Vivienda a dos velocidades: en Madrid y Barcelona el precio del m² ya supera los 3.000 € y triplica al de Ciudad Real y Zamora

Islas Baleares registra el mayor incremento interanual de precio con una escalada del 8,5% al cierre del primer semestre, mientras que Extremadura, con un 3,7%, presenta la menor remontada

Vivienda a dos velocidades: en

Una española que vive en Japón explica el infierno que está pasando: “En el trabajo me hacen ‘bullying’ por ser inmigrante”

La joven sevillana ha mostrado el lado más duro de ser un inmigrante

Una española que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un agente inmobiliario es condenado

Un agente inmobiliario es condenado a pagar 100.000 euros a su exempresa: terminó su contrato y se fue a trabajar para la competencia en la misma zona

El Rey Felipe VI, obligado a cancelar su visita a Valencia a última hora por la alerta meteorológica

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

¿Un coche sin ITV está cubierto por el seguro? Una experta responde

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

ECONOMÍA

Hablar mandarín puede suponer cobrar

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Vivienda a dos velocidades: en Madrid y Barcelona el precio del m² ya supera los 3.000 € y triplica al de Ciudad Real y Zamora

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la luz sube nuevamente: estas serán las horas más baratas y más caras del 30 de septiembre

DEPORTES

Hamilton se despide de su

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”

El Comité Paralímpico Internacional levanta el veto a Rusia y Bielorrusia, mientras crece la polémica por Israel: participarán en los Juegos Paralímpicos de Milán

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes

Muere el portero de 19 años del Colindres, Raúl Ramírez, tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido