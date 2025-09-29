La quinta temporada de ‘Drag Race España’ arrasa en su arranque: mejor estreno histórico y una novedad que revoluciona la mecánica

Episodio de estreno de la quinta temporada de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

El estreno de la quinta temporada de Drag Race España en atresplayer ha supuesto un récord histórico de audiencia para el formato en el país. El programa, que arrancaba este domingo 28 de septiembre en la plataforma con sus 12 nuevas reinas, ha superado todas las marcas anteriores y ha introducido novedades relevantes en su dinámica, entre las que destaca el papel central del “corazón” como elemento clave para la salvación de las concursantes. Además, el premio económico ha aumentado hasta 50.000 euros, lo que ha elevado las expectativas en torno a la competición.

Según ha comunicado Atresmedia, el estreno de este domingo fue el más visto de la historia de la franquicia, confirmando la condición de fenómeno televisivo de la marca. De hecho, el interés masivo ya se detectó con la emisión del Meet the queens del pasado 7 de septiembre, una entrega que sirvió para presentar a las nuevas participantes y que también alcanzó cifras récord, convirtiéndose en el más visto desde la llegada de la franquicia a España, según la plataforma.

Mecánica renovada

La quinta edición llega con cambios que prometen alterar el desarrollo habitual del concurso. atresplayer detalla que, por primera vez, el “corazón” se convierte en el eje central de la competición. En el primer programa, Supremme de Luxe, presentadora del formato, explicó a las concursantes que “tener un gran corazón os puede salvar de la eliminación”. La mecánica, presentada con un reto en el que las reinas debieron tirarse a una piscina de bolas y rescatar corazones partidos por la mitad, introduce un elemento de incertidumbre y estrategia: cualquier participante podría evitar la expulsión si logra reunir un corazón completo durante la temporada. Este cambio en las reglas añade una capa de emoción y suspense a cada episodio.

Tráiler de la quinta edición de 'Drag Race España'. (Atresmedia)

Otra de las grandes novedades es el aumento del premio económico, que pasa de 30.000 a 50.000 euros. Este incremento refuerza la competitividad y el atractivo del certamen, que busca coronar a la nueva superestrella drag española.

Concursantes de ‘Drag Race España T5′

La lista de aspirantes a este título está compuesta por doce nuevas reinas: Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco. Todas ellas deberán enfrentarse a pruebas de costura, talento, baile e interpretación, distribuidas en mini retos y maxi retos que pondrán a prueba sus capacidades artísticas y su versatilidad. Cada episodio culmina con una gran pasarela temática, donde las concursantes presentan sus mejores propuestas de vestuario y estilo ante el jurado, integrado por Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo, junto a Supremme de Luxe.

El funcionamiento de la competición mantiene la esencia del formato internacional, pero la introducción del “corazón” como elemento de salvación puede modificar el desenlace de las galas y el destino de las participantes.

En el contexto internacional, Drag Race España se suma al éxito global de la franquicia creada por World of Wonder. La versión original, RuPaul’s Drag Race, acumula 17 temporadas y ha sido adaptada en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil y Suecia, logrando una gran repercusión tanto en audiencia como en redes sociales. Además, el formato ha recibido 33 premios Emmy, incluidos varios galardones a su presentador, RuPaul, y ha sido reconocido en cinco ocasiones como Mejor Programa Reality y de Competición.