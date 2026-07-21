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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 22 de julio: Fina se reencuentra con Bianca y Mabel decidirá sincerarse con Salva

La ficción diaria de Antena 3 encara una semana tensa con el difícil embarazo de Marisol y la estrategia empresarial de Gabriel

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Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Capítulo 601 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Sueños de libertad afrontará este miércoles 22 de julio un capítulo cargado de giros que promete marcar un antes y un después para varios de sus protagonistas. Pero a lo largo de la semana, la ficción de Antena 3 ya ha dejado importantes acontecimientos, con despedidas, nuevos enfrentamientos y decisiones que ya han empezado a cambiar el rumbo de la colonia.

Los primeros episodios han estado marcados por el creciente enfrentamiento entre Gabriel y Begoña. El empresario volvió a responsabilizar a la enfermera de que Juan haya decidido alejarse de ella, alimentando una tensión que no dejará de crecer. Paralelamente, Cloe comunicó a Marta y Fina que decidió aceptar una oferta de trabajo en Nueva York, una noticia que dejó completamente descolocadas a sus amigas y que culminó con una emotiva despedida antes de emprender su nueva vida.

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'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el ámbito empresarial, Pablo tuvo que pronunciarse sobre el proyecto impulsado por Gabriel, mientras Hugo confirmó la decisión definitiva sobre esa iniciativa. Al mismo tiempo, Andrés comenzó a sospechar que Tasio no ha contado toda la verdad acerca del polémico informe relacionado con Gabriel, aunque este ha seguido negando cualquier implicación.

La salud de Marisol también se ha convertido en uno de los focos de preocupación de la semana. Sus fuertes dolores han hecho temer que el embarazo pueda complicarse, incrementando la inquietud de quienes la rodean. Por otro lado, Roque intentó averiguar qué ocurrió realmente entre Eduardo y su padre, decidido a esclarecer el origen de un distanciamiento que sigue despertando numerosas incógnitas.

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Episodio 609 del miércoles 22 de julio

Con este escenario, el episodio del miércoles llegará cargado de nuevas revelaciones. Mabel decidirá sincerarse con Salva y compartir con él el complicado momento familiar que está viviendo, dando un paso importante en su relación con él.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Begoña seguirá mostrando su preocupación por el tiempo que Antonia pasa con el pequeño Juan. La enfermera considerará que la niñera está adquiriendo un papel demasiado relevante en la vida del niño, una situación que continuará alimentando sus inseguridades.

En paralelo, Miguel sorprenderá a Claudia al rechazar una cita con ella, una decisión que volverá a sembrar dudas sobre el futuro de su relación cuando parecía que ambos comenzaban a acercar posturas. Además, Digna dejará sin palabras a Begoña con una propuesta completamente inesperada que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el terreno profesional, Gabriel seguirá defendiendo su estrategia para la empresa. El empresario tratará de demostrar que la rebaja en el precio de los perfumes no supondrá una pérdida de calidad del producto, convencido de que su plan puede beneficiar al negocio sin perjudicar la imagen de la marca. Sin embargo, el gran sobresalto del capítulo llegará de la mano de dos inesperadas visitas. Por un lado, Valentina recibirá a una persona con la que no contaba y cuyo regreso podría alterar su historia de forma significativa.

Pero el momento más impactante será el reencuentro de Fina con Bianca, la mujer con la que mantuvo una relación durante su estancia en Argentina. Su aparición por sorpresa en Toledo reabrirá heridas que parecían cerradas y obligará a la protagonista a enfrentarse a un pasado que creía definitivamente superado. La llegada de Bianca amenaza con poner en jaque la estabilidad emocional de Fina y podría tener consecuencias en su relación con Marta, dejando abiertas nuevas incógnitas sobre el futuro de la pareja.

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