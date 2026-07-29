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Santiago, Basauri, Luanco y zonas de Avilés, Gijón y Llanes, declaradas tensionadas

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Madrid, 29 jul (EFECOM).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de nuevas zonas de mercado tensionado en el ámbito del alquiler, entre las que se encuentran Santiago de Compostela (Galicia), Basauri (País Vasco) y zonas de Asturias.

Con ello, se elevan a 317 las localidades consideradas como tales según lo que habilita la Ley de Vivienda, lo que se extiende a 9,3 millones de personas, según ha apuntado el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez en un comunicado.

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En concreto, la declaración de Santiago de Compostela se ha hecho a solicitud del ayuntamiento, mientras que la del municipio de Basauri ya se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.

Asimismo, destaca también la resolución de 14 de mayo de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, por la que se declaran los ámbitos de La Arena y Cimadevilla, en el concejo de Gijón, como zonas de mercado residencial tensionado.

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También se ha declarado el barrio de La Magdalena, en el concejo de Avilés, como zona tensionada; al igual que Luanco, en el concejo de Gozón.

Esta declaración también se ha extendido a los núcleos de Nueva, Poo, Barro y Celorio, en el concejo asturiano de Llanes.

Con esta declaración se busca limitar los precios del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda.

En este sentido, se establecen topes en el precio de los nuevos contratos de alquiler basados en índices de referencia oficiales como el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler (SERPAVI).

De esta forma, desde mañana, todos los nuevos contratos del alquiler han de estar referenciados al precio del contrato anterior, lo que, según Vivienda, evita los incrementos "desproporcionados" que han ocurrido hasta la fecha.

Además, se establece la obligación de que las administraciones públicas ejecuten un plan de medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler para que en el plazo de tres años la situación del mercado del alquiler haya sido revertida. EFECOM

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