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‘Saber y ganar’ lanza un comunicado para frenar los ataques a su concursante estrella en RTVE: “No lo podemos permitir”

El programa cultural de La 2 se ve obligado a intervenir públicamente ante los “mensajes agresivos y ataques personales” dirigidos a Martín Escolar, uno de los participantes más exitosos de la temporada

RTVE celebra los 25 años del programa ‘Saber y Ganar’ . (Europa Press)
RTVE celebra los 25 años del programa ‘Saber y Ganar’ . (Europa Press)
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Saber y ganar, el concurso cultural más longevo de la televisión española, ha vivido esta semana una situación inédita en casi tres décadas de emisión. El programa que presenta Jordi Hurtado ha tenido que publicar un comunicado oficial en redes sociales para frenar los ataques que está recibiendo uno de sus concursantes más destacados, Martín Escolar, convertido en blanco de críticas y mensajes de odio por parte de algunos espectadores.

Escolar, que supera ya los 65 programas en La 2, es un divulgador científico con una presencia muy consolidada en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula más de 400.000 seguidores. Su popularidad fuera del concurso, sin embargo, ha generado un efecto inesperado: cada vez que aparece en las publicaciones del programa en X, algunos usuarios lo acusan de recibir un supuesto trato de favor, lo que ha derivado en una escalada de comentarios agresivos y descalificaciones personales.

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Ante esta situación, la cuenta oficial de Saber y ganar ha decidido intervenir con un mensaje contundente. En él recuerdan que las opiniones son bienvenidas, pero no los insultos ni las faltas de respeto. “Desde Saber y ganar apoyamos la cultura, el entretenimiento y la educación. Por eso no podemos permitir mensajes agresivos y ataques personales. Quien no respete esta forma de actuar será bloqueado de la cuenta”, advierte el comunicado, un gesto poco habitual en un formato que siempre ha mantenido un perfil discreto en redes.

El concursante Martín Escolar en 'Saber y ganar'. (RTVE)
El concursante Martín Escolar en 'Saber y ganar'. (RTVE)

Aunque el texto no menciona explícitamente a Martín Escolar, basta con revisar los comentarios de las últimas publicaciones para comprobar que él es el principal objetivo de las críticas. Algunos usuarios aseguran que el programa “le beneficia programa tras programa”, mientras otros cuestionan que RTVE permita la participación de concursantes con notoriedad previa en redes sociales. La mayoría de estos mensajes no aportan argumentos sobre las pruebas o el funcionamiento del concurso, sino que se centran en ataques personales hacia el participante.

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Frente a esta ola de negatividad, también han surgido voces que defienden a Escolar y recuerdan que “sus pruebas son tan difíciles como las del resto”. Muchos espectadores lamentan la situación y condenan cualquier ataque hacia los concursantes, recordando que Saber y ganar es un formato basado en el conocimiento, el esfuerzo y el respeto, y que la presencia de participantes con perfiles públicos no debería ser motivo de polémica.

Comunicado de 'Saber y ganar'. (Twitter @RTVE)
Comunicado de 'Saber y ganar'. (Twitter @RTVE)

El comunicado marca un antes y un después en la relación del programa con sus seguidores en redes sociales. En casi 30 años de emisión, Saber y ganar nunca había tenido que intervenir de forma tan directa para proteger a uno de sus concursantes. La decisión refleja la preocupación del equipo por el clima de hostilidad que se ha generado y por la necesidad de preservar el espíritu del concurso, que siempre ha defendido la divulgación, la educación y el juego limpio.

La reacción del público tras el comunicado ha sido inmediata: numerosos usuarios han mostrado su apoyo al programa y han pedido que se mantenga la firmeza frente a cualquier ataque. Mientras tanto, Martín Escolar continúa su participación en el concurso con normalidad, ajeno a la polémica y centrado en superar cada prueba con el rigor que lo ha convertido en uno de los concursantes más reconocibles de la temporada.

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