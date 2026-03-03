Garrapatas contra el cáncer: la saliva de este parásito podría utilizarse como terapia para algunos tumores

La enfermedad de Lyme está provocada por un tipo de garrapata. (Canva)

Nunca la picadura de una garrapata ha sido bienvenida. Aunque la mayoría solo provocan hinchazón, llagas o cambios de color en la piel, algunas pueden llegar a desencadenar la enfermedad de Lyme y otras afecciones. Sin embargo, la ciencia le ha dado una vuelta de tuerca al efecto en la salud de estos parásitos.

Un equipo de científicos del Biomedicine Discovery Institute de la Monash University (Australia) ha descubierto que una proteína presente en la saliva de las garrapatas, llamada evasin, puede servir como terapia para el cáncer y otras enfermedades inflamatorias y autoinmunes como la esclerosis múltiple. Evasin tiene la capacidad de unirse a dos de las principales clases de quimiocinas del sistema inmunitario, lo que abre la puerta a nuevas vías de investigación para otros tratamientos que regulen la respuesta inflamatoria descontrolada.

El estudio ha sido publicado en la revista Structure y ofrece una nueva lupa con la que mirar las garrapatas. Estos arácnidos presentan la particularidad de poder alimentarse de los seres humanos y animales sin provocar una reacción inmunitaria apreciable. Esto se logra gracias a la secreción de estas evasinas que se adhiere a las quimiocinas, pequeños mensajeros moleculares encargados de dirigir a las células inmunitarias hacia focos de infección o daño tisular. Cuando se da la interacción, las evasinas impiden que el sistema inmunitario sea alertado ante la presencia de la garrapata, lo que permite al parásito no ser detectado por el hospedador.

El descubrimiento adquirido por el grupo liderado por el profesor Martin Stone y el doctor Ram Bhusal presenta una diferencia importante respecto a hallazgos previos en este campo. Hasta el momento, los expertos solo habían identificado evasinas con la capacidad de bloquear quimiocinas pertenecientes a una única clase. Sin embargo, en este estudio han hallado un tipo específico que inhibe a la vez las dos familias principales de quimiocinas, lo que otorga a esta proteína una capacidad de regulación más amplia sobre el sistema inmunitario.

“Hasta ahora se pensaba que las garrapatas inhibían el sistema inmunitario secretando un cóctel de evasinas específico para cada clase de quimiocinas”, cuentan los autores. “En cambio, hemos identificado una evasin de origen natural capaz de inhibir las dos grandes clases de quimiocinas. Se trata de un descubrimiento novedoso que representa un avance significativo en el ámbito de la inmunología”.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

El futuro en el tratamiento de la esclerosis múltiple

Este descubrimiento gana especial relevancia si se tiene en cuenta que, en determinadas circunstancias, las quimiocinas pueden contribuir al desarrollo de patologías. Cuando el sistema inmunitario se activa en exceso, las quimiocinas pueden “volverse nocivas” y desencadenar respuestas inflamatorias crónicas asociadas a enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, determinados cánceres y enfermedades inflamatorias intestinales.

Tal como ha explicado el doctor Devkota en declaraciones recogidas por MedicalXpress, “el descubrimiento abre nuevas oportunidades para desarrollar terapias dirigidas a las quimiocinas implicadas en enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple. Aunque existen tratamientos, sigue siendo necesario encontrar opciones más eficaces que prevengan la progresión de estas enfermedades”.