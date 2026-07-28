Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 29 de julio: Enriqueta descubre la traición de Hernando, Rosalía se conmueve en el homenaje a Adriana y Mercedes inicia una inquietante transformación

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

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La semana en Valle Salvaje avanza con una intensidad que no da tregua. Los espectadores llegan al miércoles con varias bombas ya activadas: la tensión entre Matilde y Atanasio por Nicolás, la presión económica sobre Enriqueta, el derrumbe emocional de Mercedes, la propuesta de Rosalía para honrar a Adriana y la amenaza de muerte de Dámaso a Pura. Todo eso prepara el terreno para un miércoles que funciona como auténtico punto de inflexión.

El lunes 27 abre la semana con un choque que ya no puede esconderse. Matilde descubre que Atanasio y Nicolás preparan un negocio juntos y que el conflicto sentimental se ha convertido en un problema laboral que afecta directamente a sus planes. Enriqueta, cada vez más asfixiada, presiona a Hernando para que asuma unos pagos que están hundiendo a la familia. Bárbara discute con Luisa tras enterarse de la propuesta que esta le ha hecho a Rafael, y Mercedes se derrumba ante Victoria, incapaz de soportar la presión que arrastra desde la revelación de Dámaso.

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El martes 28 mantiene el pulso alto. Rosalía sorprende a Rafael con una propuesta para homenajear a Adriana, un gesto que abre un nuevo frente emocional. Pero la escena más impactante del día llega con Dámaso: acorrala a Pura y la amenaza de muerte con un cuchillo al cuello. La serie no revela qué ha hecho la partera para provocar semejante reacción, pero deja claro que ese enfrentamiento marcará el resto de la semana.

'Valle Salvaje': José Luis reta a Dámaso a un duelo. (RTVE)

Miércoles 29 de julio: el día que reordena todas las piezas

El capítulo 454 es el que los espectadores esperan. Enriqueta, después de días de dudas, comprende por fin que Hernando la ha estado utilizando. La revelación la golpea en el peor momento, cuando la presión económica ya la tiene al límite. Su trama, hasta ahora silenciosa, explota.

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Braulio también recibe una sacudida inesperada de Manuela, que añade más incertidumbre a su historia. Pero el corazón del episodio está en el homenaje a Adriana, un acto que reúne a personajes enfrentados y que abre un nuevo capítulo emocional en el valle.

Allí, Luisa y Bárbara se reconcilian después de días de tensión. La escena funciona como un respiro dentro de una semana marcada por la violencia y las sospechas. Rafael, por su parte, logra conmover a Rosalía, un giro que apunta a una posible alianza entre dos personajes que hasta ahora habían orbitado alrededor del dolor y la desconfianza. El homenaje no solo honra a Adriana: reabre preguntas sobre su pasado y sobre quién pudo estar implicado en su tragedia.

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Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

Mientras tanto, la sombra de Mercedes vuelve a crecer. La duquesa de Miramar, que ya se derrumbó el lunes, empieza a mostrar señales de un cambio inquietante que la serie presentará como uno de los grandes giros del final de semana.

Lo que ocurrirá después del miércoles

El jueves 30, Luisa y Bárbara sellan su reconciliación y empiezan a preguntarse qué llevó a Victoria a intercambiar a los recién nacidos, reabriendo uno de los secretos más graves de la serie. Rosalía no puede apartar una idea perturbadora: la posibilidad de que Rafael fuera capaz de todo por Adriana, incluso de ordenar el robo de su hija. Enrique denuncia a José Luis por no pagar la deuda.

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Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

El viernes 31, Petra confiesa a Pura que ha tomado una decisión definitiva sobre el hijo de Adriana, añadiendo presión sobre un personaje ya amenazado de muerte. En la Casa Pequeña, Dámaso y Victoria quedan desconcertados ante la transformación de Mercedes, presentada como el último gran giro de una semana marcada por traiciones, sospechas y emociones al límite.