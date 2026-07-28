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Quedan tres días para ver en HBO Max una de las películas “más infravaloradas” de Christopher Nolan: es la favorita de los protagonistas de ‘La Odisea’

Matt Damon, Robert Pattinson, John Leguizamo y Benny Safdie coinciden en reivindicar esta película, nominada a dos premios Oscar, como una de las mejores del director

Imagen de 'El truco final'
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El director británico Christopher Nolan acaba de dejar al mundo ojiplático —para bien y para mal— con La Odisea. Su ambiciosa adaptación del poema épico de Homero ha conquistado a buena parte de la crítica y del público, pero, ¿es su mejor película? Para buena parte del reparto de su último trabajo, la respuesta está clara. Y no, no es Oppenheimer, ni Interstellar ni Origen, tres de las obras cumbres del director.

Durante la premiere londinense de La Odisea, el creador de contenido Iván Háchez planteó esta pregunta a todos sus protagonistas: Matt Damon, Robert Pattinson, John Leguizamo y Benny Safdie señalaron El truco final (The Prestige, 2006) como una de las cumbres de la filmografía del director.

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Poster de 'El truco final'
Poster de 'El truco final'

“Es imposible responder”, comenzó admitiendo Damon, quien da vida a Odiseo, antes de descartar las películas en las que él mismo participa. “Creo que tus seguidores probablemente ya hayan visto Origen, así que les animaría a ver El truco final, una película que adoro", afirmó. John Leguizamo, quien interpreta a Eumeo, tampoco dudó: “Me gusta la magia y Christian Bale es uno de mis actores favoritos”. La misma respuesta dieron Robert Pattinson, que interpreta al villano Antínoo, y Benny Safdie, que encarna a Agamenón.

La película abandona HBO Max este viernes 31 de julio

Estrenada en 2006 y basada en la novela homónima de Christopher Priest, la película narra la obsesiva rivalidad entre dos magos del Londres de finales del siglo XIX: Robert Angier (Hugh Jackman) y Alfred Borden (Christian Bale). Pese a que empiezan como compañeros, el fracaso de un truco ideado por ambos, hace que conviertan en enemigos irreconciliables. Cada uno de ellos intentará por todos los medios superar al otro y acabar con él.

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Además de reunir a Jackman y a Bale, la cinta cuenta con un reparto de lujo formado por Michael Caine (uno de los actores habituales de Nolan), Scarlett Johansson, Rebecca Hall y Andy Serkis. Por si fuera poco, Nolan también contó con David Bowie en el papel de Nikola Tesla. “Era realmente el único que tenía en mente para interpretar a Tesla, porque su papel en la historia es pequeño, pero muy importante”, afirmó el director para IGN. En un principio, el cantante, que para entonces tenía 59 años, rechazó el papel, pero tras la insistencia del cineasta, finalmente aceptó.

La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

La cinta recibió dos nominaciones a los premios Oscar —mejor fotografía y mejor dirección artística— y, pese a no alzarse con ninguna estatuilla, hoy figura entre las obras más valoradas del cineasta. Sin embargo, el crítico Kevin Nguyen, de GQ, la definió en 2017 como “la mejor y más infravalorada película de Christopher Nolan”. En Rotten Tomatoes cuenta con un 77% de valoraciones positivas por parte de la crítica, una de las puntuaciones más discretas de toda su filmografía, mientras que entre el público alcanza un 92%.

En España, la película puede verse en HBO Max, aunque no por mucho tiempo. El próximo 31 de julio abandonará el catálogo de la plataforma, por lo que quedan apenas tres días para disfrutar de este thriller de ilusionismo.

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