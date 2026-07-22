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Kiko Rivera cancela toda su gira de verano por un “grave problema de salud”: “Es una decisión muy difícil, ahora necesito centrar todas mis fuerzas”

El DJ ha compartido el comunicado oficial en redes sociales, pocos días después de denunciar el robo de su coche

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Kiko Rivera suspende toda su gira de verano. (Europa Press)
Kiko Rivera suspende toda su gira de verano. (Europa Press)

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre sus seguidores: Kiko Rivera, DJ y figura mediática, se ha visto obligado a cancelar su esperada gira de verano por un grave problema de salud. El propio artista lo ha comunicado a través de sus redes sociales, donde ha compartido la dificultad de tomar esta decisión y ha pedido comprensión y respeto en uno de los momentos más delicados de su carrera. La suspensión afecta a todos los conciertos previstos para los meses de julio y agosto, los meses que marcaban una etapa especialmente productiva para el hijo de Isabel Pantoja.

Hasta el momento, Kiko Rivera había mostrado una faceta especialmente activa en lo musical durante 2026, con la publicación de seis nuevos temas, entre ellos un homenaje a su madre titulado No hay paz sin ti y Vamos España, dedicada a la selección nacional con motivo del Mundial. La noticia de la cancelación llega, paradójicamente, en uno de sus mejores momentos personales, lo que ha provocado una oleada de mensajes de apoyo y preocupación por parte de sus admiradores, sorprendidos por la repentina interrupción de la gira y su estado.

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En su comunicado, el DJ ha preferido no revelar detalles sobre la naturaleza de su salud, subrayando que por ahora su prioridad absoluta es recuperarse. “Es una decisión muy difícil”, asegura, recalcando que necesita centrar “todas sus fuerzas en lo realmente importante” y agradeciendo de corazón el cariño y la comprensión de quienes le siguen. Rivera no ha puesto fecha para su regreso a los escenarios, pero ha dejado claro que su deseo es volver lo antes posible y reencontrarse con su público.

Un golpe inesperado para Kiko Rivera

La gira de verano suponía un ambicioso despliegue de medios y una oportunidad para consolidar el giro musical iniciado este año. Rivera ha insistido en su mensaje en la dedicación y el esfuerzo que implica cada uno de sus proyectos, destacando la preparación del equipo y la ilusión personal depositada en cada concierto.

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Captura del comunicado de Kiko Rivera
Las palabras de Kiko Rivera para anunciar su estado de salud. (Instagram oficial de Kiko Rivera)

El DJ venía de una racha especialmente intensa, tanto en lo artístico como en lo personal. Solo unos días antes, había sido noticia también por denunciar un robo, lo que añade tensión a las circunstancias que atraviesa. El silencio respecto a su diagnóstico no ha hecho sino aumentar la inquietud, aunque el propio Kiko ha pedido respeto y discreción, evitando cualquier tipo de especulación. “Por respeto a mi situación y a mi entorno, por ahora no voy a dar más detalles”, indicó, agradeciendo la empatía y el respaldo de su entorno más cercano y de la audiencia.

El deseo de volver a los escenarios

La cancelación de la gira de verano ha supuesto para Kiko Rivera una de las decisiones más difíciles de su vida profesional. Así lo ha expresado en sus palabras, en las que también ha reconocido el esfuerzo y la ilusión invertidos por todo su equipo. “Sabéis la ilusión, el esfuerzo y el cariño que pongo en cada actuación”, ha compartido, subrayando lo mucho que disfruta compartiendo momentos con su público y el deseo de poder repetirlos cuanto antes.

Kiko Rivera comparte un comunicado sobre su salud. (Europa Press)
Kiko Rivera comparte un comunicado sobre su salud. (Europa Press)

Su comunicado, sincero y directo, ha servido para frenar cualquier rumor y pedir espacio mientras atraviesa este bache. “Gracias por estar siempre ahí”, concluyó, dejando la puerta abierta a un regreso tan pronto como sea posible y prometiendo volver “con más fuerza que nunca”.

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