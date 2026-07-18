Así mantienen el contacto el rey Juan Carlos y la reina Sofía tras ocho meses sin verse: sus videollamadas por Skype gracias a la ayuda de Froilán

El rey Juan Carlos y la reina Sofía (Europa Press)

Quizás la narrativa más difundida sea que entre el rey Juan Carlos y la reina Sofía haya contacto cero y una frialdad absoluta, pero la realidad es que sostienen desde la distancia un contacto frecuente, pese a que los dos no se ven desde hace ocho meses. Sus esporádicos encuentros se suelen dar en España, ya que la reina no ha viajado a Abu Dabi desde la salida de su marido a los Emiratos el 3 de agosto de 2020 para evitar que ese desplazamiento se utilice contra la institución y la Jefatura del Estado.

La última vez que coincidieron fue el 22 de noviembre de 2025, en un almuerzo privado celebrado tras los actos por los 50 años de la proclamación de la monarquía. Desde entonces, la comunicación se mantiene por teléfono y por videollamadas en Skype o FaceTime, a menudo con la mediación de Froilán cuando almuerza con su abuelo en los Emiratos, tal y como explica la periodista Paloma Barrientos en La Razón.

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Durante años, incluso con el emérito en España, la relación personal entre doña Sofía y don Juan Carlos fue inexistente y quedó reducida a la agenda institucional. Esa frialdad apenas se proyectó en público, pero en el ámbito privado la distancia fue la norma hasta que el paso del tiempo modificó el vínculo. De hecho, en Reconciliación, las memorias del monarca, solo tiene buenas palabras para “Sofi”, como él la llama cariñosamente.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

Las conversaciones del rey Juan Carlos con la reina Sofía

El cambio se traduce ahora en conversaciones cotidianas, un giro poco esperado al tratarse de una relación más bien distante cuando estaban cerca. Según Barrientos, desde hace años la reina habla con su marido a través de Skype o FaceTime y es su nieto Felipe Juan Froilán de Marichalar quien ha favorecido esa conexión desde que se instaló con su abuelo en Abu Dabi.

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Las llamadas son entre los tres, ya que es el hijo de la infanta Elena, que ayer mismo cumplió 28 años, quien tiene que estar presente para que las charlas se puedan dar gracias al puente de la tecnología. Se producen cuando Froilán está almorzando con don Juan Carlos, un contexto que ha hecho más habituales esas conversaciones de lo que cabría pensar, según la periodista.

La reina Sofía, además, felicita siempre el cumpleaños a su marido por Skype cada 5 de enero. Ese contacto habitual convive con la decisión de no desplazarse a Abu Dabi durante estos años de exilio voluntario de don Juan Carlos, una ausencia que se justifica por el posible coste reputacional y mediático de una visita de ese tipo. De la misma manera que ni el rey Felipe VI ni sus hijas se lo plantean.

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La reina Sofía y el rey Juan Carlos I en una imagen de archivo (Europa Press)

La relación actual de los reyes

El último encuentro presencial del matrimonio se produjo en una cita de carácter familiar, no en los actos oficiales que la precedieron. Aquel 22 de noviembre de 2025, Felipe VI presidió primero dos ceremonias institucionales sin la presencia de su padre: el acto solemne en el Congreso de los Diputados y otro en el Palacio Real. El rey Juan Carlos no acudió a ninguna de esas celebraciones oficiales, pero sí al almuerzo privado posterior, donde coincidió con doña Sofía y con el resto de la familia Borbón.

Antes de esa cita, solo habían coincidido en la boda del alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, celebrada el 6 de abril de 2024. No hubo fotografías de los dos juntos en aquel enlace, aunque sí trascendió que hablaron durante el banquete y en la fiesta posterior. Las agendas de este verano vuelven a discurrir por separado. La reina Sofía se instalará en el Palacio de Marivent a finales de este mes, donde sus hijas y sus nietos la acompañarán intercalándose entre las semanas de verano.

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El rey Juan Carlos y la reina Sofía en el funeral de Isabel II (Marco Bertorello/Pool vía REUTERS)

Son sus primeras vacaciones sin dos de sus apoyos más próximos, con las que además coincidía siempre en Mallorca: su hermana Irene de Grecia y su prima Tatiana Radziwill, fallecidas ambas en 2025. La agenda del rey Juan Carlos también está cerrada: incluye una estancia en Sanxenxo, después un viaje a Suiza para participar en el campeonato de Europa de vela en la categoría 6M, y paradas en Estoril y posiblemente en Los Hamptons.