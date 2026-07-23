Los divorcios caen un 2,7 % en 2025 tras el repunte del año anterior

Madrid, 23 jul (EFE).- Los divorcios descendieron un 2,7 % en 2025 y llegaron a 80.785, frente a 82.991 del año anterior, mientras que los casos de custodia compartida continuaron su tendencia creciente, superando por tercer año consecutivo a la materna.

Son datos de la 'Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios. Año 2025' que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), que rompe el repunte de las disoluciones matrimoniales que en 2024 aumentaron un 8,2 por ciento hasta alcanzar 86.595.

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En total, durante el año 2025 se produjeron 83.683 disoluciones matrimoniales, que incluyen casos de nulidad, divorcio y separación, un 3,4 por ciento menos que el año anterior. La tasa de disoluciones es de 1,7 por cada 1.000 habitantes.

Los divorcios, que suponen el 96,5 % de las rupturas, fueron 80.785; las separaciones se redujeron un 20 % y alcanzaron las 2.872 (son el 3,4 %) y sumaron 27, las nulidades (menos del 0,1 %).

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La custodia compartida fue otorgada en el 50,8 % de los casos de divorcio de parejas con hijos, 1,1 puntos más que en el año anterior; en el 45,3 %, se concedió a la madre; en el 3,4 %, al padre, y en el 0,5 % a otras instituciones o familiares. EFE

(Infografía)