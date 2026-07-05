Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

12/07/2024 Mando de aire acondicionado ECONOMIA JUNTA DE ANDALUCÍA

Con las temperaturas al alza y olas de calor cada vez más frecuentes, muchas personas aprovechan las ofertas del verano para instalar un aire acondicionado. Sin embargo, fijarse únicamente en el precio puede acabar siendo una mala inversión. Los profesionales del sector advierten de que un equipo más barato puede traducirse en un mayor consumo eléctrico, más ruido, más averías y, en definitiva, un coste mucho mayor durante toda su vida útil.

“Lo barato suele salir más caro y lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”, resume Ramón Ruiz Figueroa, portavoz de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y Fluidos (CONAIF) en conversación con Infobae. La razón, explica, está principalmente en la eficiencia energética del aparato. Aunque dos equipos puedan parecer similares, las diferencias terminan notándose cada mes en el recibo de la luz. “Lo que nos tenemos que fijar es en la eficiencia energética”, señala Ruiz, que recuerda que todos los aparatos incorporan un etiquetado que permite comparar su consumo.

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Según explica, la diferencia entre elegir un modelo eficiente y otro más básico puede compensar rápidamente el mayor desembolso inicial. “¿Por qué vale más barato un B? Pues lo que estoy pagando ahora de menos lo voy a pagar en energía”, afirma. El motivo es sencillo: durante los meses de verano el aire acondicionado puede permanecer encendido durante muchas horas al día, especialmente durante las olas de calor, por lo que las diferencias de consumo terminan acumulándose en la factura eléctrica.

Cómo ahorrar con un uso eficiente

Más allá de la elegir el equipo, la mejor forma de reducir el gasto es utilizar correctamente uno eficiente. Entre las recomendaciones destacan mantener puertas y ventanas cerradas mientras el aire está funcionando, limpiar los filtros con frecuencia, realizar las revisiones recomendadas, utilizar los modos de ahorro energético o el modo noche y evitar fijar temperaturas excesivamente bajas.

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Además de fijarse en la eficiencia del equipo, la forma de utilizar el aire acondicionado influye de manera decisiva en el consumo eléctrico. Mantener una temperatura estable y no excesivamente baja, como en torno a los 26 ºC en verano, resulta más eficiente que apagar el aparato y volver a ponerlo al máximo cuando la vivienda ya se ha vuelto a calentar.

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

También recomiendan mejorar el aislamiento de la vivienda mediante ventanas eficientes, persianas, toldos o cortinas reduce considerablemente la energía necesaria para mantener una temperatura confortable.

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Menos eficiencia y más ruido

El consumo no es el único aspecto en el que conviene fijarse. Según Ruiz, muchos equipos económicos también reducen costes utilizando materiales de menor calidad o sistemas menos eficaces para reducir el ruido. “Estas máquinas más económicas no suelen ser tan restrictivas con estos factores”, explica. El resultado es un mayor nivel sonoro tanto en la unidad interior como en la exterior, algo que no solo afecta al confort dentro de la vivienda, sino que incluso puede generar molestias a los vecinos.

Los expertos coinciden en que uno de los fallos más habituales consiste en elegir el aire acondicionado únicamente por la oferta del momento, sin comprobar si realmente se adapta a las necesidades de la vivienda. La potencia necesaria depende de numerosos factores, como la superficie que se quiere climatizar, el aislamiento del inmueble, la orientación o incluso la distancia entre la unidad interior y la exterior. Un equipo insuficiente trabajará continuamente para intentar alcanzar la temperatura deseada, mientras que uno sobredimensionado tampoco funcionará de la forma más eficiente.

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