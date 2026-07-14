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Las polémicas vacaciones de Guillermo y Máxima de Holanda que ponen a prueba a la corona cada verano: del lujo en Grecia a los sobornos en Mozambique

A las puertas de sus tradicionales vacaciones estivales, los reyes vuelven a mirar hacia Grecia, el destino donde han protagonizado algunas de sus mayores controversias junto a un fallido proyecto inmobiliario en África

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Máxima y Guillermo de Holanda junto a sus hijas en su posado veraniego del año 2023. (Getty)
Máxima y Guillermo de Holanda junto a sus hijas en su posado veraniego del año 2023. (Getty)

Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda ya están en la cuenta atrás para disfrutar de sus tradicionales vacaciones de verano. Como sucede desde hace años, todo apunta a que los reyes de los Países Bajos volverán a refugiarse en su residencia de Grecia para desconectar de la agenda institucional. Sin embargo, sus escapadas estivales rara vez pasan desapercibidas. Lo que para otras familias reales supone un simple paréntesis de descanso se ha convertido, en su caso, en un motivo recurrente de polémica que ha puesto a prueba la imagen de la Corona neerlandesa.

La pareja ha aprendido con el tiempo que cualquier decisión relacionada con sus vacaciones puede generar un intenso debate público. Inversiones inmobiliarias, conflictos con vecinos, críticas políticas e incluso un viaje realizado en pleno confinamiento han marcado algunos de sus veranos más complicados.

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Uno de los episodios más delicados se produjo cuando Guillermo Alejandro aún era príncipe heredero. Junto a un grupo de inversores internacionales decidió participar en un ambicioso proyecto turístico en la península de Machangula, al sur de Mozambique. La iniciativa contemplaba la construcción de una exclusiva urbanización de villas de lujo y un complejo hotelero de cinco estrellas en un enclave privilegiado.

Escandalo en Holanda: los reyes Guillermo y Máxima responden a las críticas por sus vacaciones
Los reyes Guillermo y Máxima respondieron a las críticas por sus vacaciones.

Lo que comenzó como una inversión privada acabó convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza. El proyecto fue duramente cuestionado por organizaciones locales y por parte de la oposición política en los Países Bajos, que denunciaban posibles irregularidades en la adquisición de los terrenos e incluso hablaron de supuestos sobornos relacionados con la operación. Las críticas alcanzaron tal nivel que uno de los diputados llegó a acusar públicamente al entonces heredero de comportarse “como un niño malcriado”.

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La presión fue aumentando hasta hacer insostenible la situación. Finalmente, Guillermo Alejandro y Máxima optaron por abandonar definitivamente el proyecto para intentar frenar la polémica.

Tras ese episodio, el matrimonio encontró en Grecia el lugar ideal para establecer su refugio estival. Allí adquirieron una espectacular residencia situada en el Peloponeso, una propiedad con vistas al mar que desde el primer momento también despertó numerosas críticas.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

La controversia surgió cuando los vecinos denunciaron que parte de una playa pública había quedado restringida por motivos de seguridad durante las estancias de la familia real neerlandesa. Varios residentes protestaron por las limitaciones de acceso y criticaron el impacto que esas medidas tenían sobre el entorno. Algunos llegaron incluso a acusar al Gobierno holandés de mantener una actitud poco respetuosa con el medioambiente y con la población local.

Pero si hubo unas vacaciones que pusieron realmente contra las cuerdas a la monarquía neerlandesa fueron las de octubre de 2020. En plena pandemia de coronavirus, mientras el Gobierno imponía nuevas restricciones a los ciudadanos por el aumento de contagios, Guillermo Alejandro y Máxima viajaron junto a sus tres hijas hasta su residencia griega utilizando un avión oficial.

Vista aérea de la villa de vacaciones de los reyes holandeses en Grecia, ubicada en la zona de Doroufi. (Pinterest)
Vista aérea de la villa de vacaciones de los reyes holandeses en Grecia, ubicada en la zona de Doroufi. (Pinterest)

La indignación fue inmediata. Miles de ciudadanos consideraron incoherente que la familia real disfrutara de unos días de descanso mientras el resto del país recibía constantes mensajes de prudencia y sacrificio. La presión mediática y política fue tan intensa que apenas un día después de aterrizar en Grecia decidieron regresar precipitadamente a los Países Bajos en un vuelo comercial.

Consciente del enorme desgaste provocado, el rey compareció poco después junto a Máxima en un mensaje grabado para reconocer públicamente el error. “Fue un grave error de juicio”, admitió entonces. También aseguró que lamentaba profundamente haber decepcionado a los neerlandeses y reconoció que, aunque el viaje cumplía la normativa vigente, no había sabido valorar el impacto que tendría sobre la sociedad. Su intervención terminó con una frase que dio la vuelta al mundo: “No somos infalibles”.

La polémica salpicó también al entonces primer ministro, Mark Rutte, quien reconoció que se había equivocado al no intervenir para impedir el desplazamiento de la familia real en un momento tan delicado.

Un viaje que sembró la polémica durante meses

CUMPLEAÑOS DE GUILLERMO DE HOLANDA SF
Los reyes de Holanda y sus tres hijas en una imagen de archvo. Dutch Press/The Grosby Group

Además, aquella no era la primera vez que Guillermo Alejandro y Máxima protagonizaban titulares durante la crisis sanitaria. Apenas unos meses antes ya habían sido fotografiados durante otra estancia en Grecia posando junto al propietario de un restaurante sin respetar la distancia de seguridad recomendada entonces por las autoridades sanitarias.

Ahora, con un nuevo verano a punto de comenzar, los reyes neerlandeses afrontan sus vacaciones con mucha más discreción. Todo apunta a que volverán a elegir Grecia como destino, aunque esta vez procurando mantener un perfil mucho más bajo. La experiencia les ha enseñado que cualquier movimiento durante sus días de descanso puede convertirse en noticia y que, en su caso, las vacaciones nunca son solo vacaciones.

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