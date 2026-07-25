Francia enfrenta una emergencia sin precedentes por los incendios forestales: récord histórico de cerca de 98.000 hectáreas arrasadas

Los bomberos trabajan para extinguir las llamas durante un incendio forestal en Lege-Cap-Ferret, en el departamento de Gironda. (Stephane Mahe/Reuters)

El gobierno de Francia enfrenta una emergencia sin precedentes por los incendios forestales: las autoridades han destacado este sábado que cerca de 98.000 hectáreas ya han sido arrasadas, una cifra considerada como “un récord histórico” por el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

La magnitud de la crisis obligó al primer ministro, Sébastien Lecornu, a convocar una nueva reunión de emergencia para evaluar la respuesta estatal y coordinar el despliegue de refuerzos. Es la segunda sesión de este tipo en dos días, después de que el viernes se ordenara el envío de más tropas y un avión militar de gran capacidad para combatir el fuego en las inmediaciones de Burdeos.

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Las operaciones de evacuación alcanzaron una dimensión sin precedentes: “Los alrededor de 167.000 evacuados del incendio de Gironda, que se originó en la turística bahía de Arcachón, y los 30.000 en el vecino departamento de Las Landas por el fuego en la zona de Biscarrosse conforman probablemente la mayor operación de este tipo de la historia de Francia por los incendios forestales”, expuso Nuñez en conferencia de prensa. El ministro puntualizó que la situación “fue más calmada durante la noche de lo previsto, aunque se prevé que el viento vuelva a dificultar las labores a partir de la tarde.

Incendio en Francia. (Abdul Saboor/Reuters)

Para contener los focos activos, trabajan 18 medios aéreos, incluidos dos Canadair, dos Dash y, desde este sábado, por orden de Lecornu, un avión militar A400 adaptado para la lucha contra incendios. “En estrecha colaboración con el Ministerio del Interior, se están reforzando con carácter de urgencia los recursos de las Fuerzas Armadas movilizados desde junio”, comunicó la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, quien calificó la situación de “crisis brutal, grave y sin precedentes”. El gobierno francés desplegó, “en vista de la excepcionalidad del incendio”, un contingente adicional de 1.000 militares junto a 750 bomberos en Gironda, donde el fuego afectó ya a unas 40.000 hectáreas.

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La bajada de las temperaturas y el cambio en el viento abren una ventana de esperanza para frenar el avance de las llamas. Sin embargo, la emergencia nacional continúa y las próximas horas son clave para estabilizar los frentes.

Casi 60.000 personas evacuadas

Las evacuaciones se extendieron durante la noche, sumando 57.000 personas desplazadas en localidades cercanas a Burdeos. El alcalde de la ciudad, Thomas Cazenave, aseguró que “no se prevé que haya que evacuar la capital de Gironda porque el fuego está aún a una treintena de kilómetros”.

Quienes debieron abandonar sus hogares han sido recibidos en instalaciones de emergencia como el Parque de Exposiciones de Burdeos, que acogió a más de 5.000 personas. Nuñez detalló que en Biscarrosse, donde trabajan 500 bomberos, el objetivo es “poder controlar el incendio -que suma 3.500 hectáreas calcinadas- durante esta jornada”.

Personas evacuadas en las cercanías de Burdeos. (Manon Cruz/Reuters)

La empresa ferroviaria SNCF recomendó a los viajeros posponer sus desplazamientos a Gironda y Las Landas hasta al menos el lunes, debido a la situación crítica. La emergencia no se limita al suroeste: en el departamento de Var, un tercer gran incendio ya devastó 3.250 hectáreas, y otro en Tarn fue controlado tras afectar 600 hectáreas. El viernes se contabilizaban una treintena de incendios activos en todo el país.

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Los incendios forestales también tienen a España en vilo, donde dos incendios en Ávila y Madrid se han unido ya en uno solo, provocando el mayor desastre por el fuego en la historia reciente de la capital y causando la evacuación de cerca de 80.000 personas.