Juanjo, veterinario: “Si tu gato de repente no quiere comer, es importante que revises su boca”

La respiración es uno de los indicadores más fiables del estado de salud de un gato. (Freepik)

La salud de los felinos domésticos depende en gran medida de su alimentación y la observación de cambios en sus hábitos. Cuando un gato deja de comer, surgen rápidamente las dudas sobre las causas y la gravedad del problema. Juanjo, veterinario y divulgador en redes, explica que en este tipo de casos es necesario actuar de inmediato. “En los gatos es muy grave que estén más de 24 horas sin comer, ya que este ayuno puede hacer que movilicen el exceso de grasa, provocando un daño hepático bastante grave, lo que se conoce como liposis hepática“, asegura.

Identificar la causa detrás de la falta de apetito resulta prioritario. Para el veterinario, lo adecuado es examinar la cavidad oral del animal, “ya que problemas dentales, problemas de las encías, pueden provocar dolor y, por este motivo, tu gato deja de comer”. La vigilancia debe extenderse a la aparición de otros síntomas. El veterinario subraya que “si tu gato ha vomitado, si tu gato tiene diarrea, si tu gato, no se quiere mover, incluso tiene fiebre, es muy importante acudir al veterinario”. E insiste: “Si de repente te levantas y tu gato no quiere comer, no le apetece comer, es muy importante que te preocupes”.

En otro de sus videos, Juanjo ha refutado la creencia extendida entre los propietarios de mascotas según la cual los problemas de salud resultan evidentes siempre a tiempo de ser tratados. Ha aclarado que la mayoría de las enfermedades en gatos y perros suelen manifestarse, en su fase inicial, mediante signos muy sutiles que con frecuencia escapan a la atención de sus tutores. Cuando las señales se vuelven visibles, la afección puede que ya esté avanzada. Cada semana, según su experiencia relatada en las redes, Juanjo atiende en consulta casos que podrían haberse detectado mucho antes si se hubieran identificado señales discretas. “El problema no es falta de amor, es no saber en qué señales tienes que vigilar”, ha advertido.

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Cómo saber si los gatos tienen problemas psicológicos

Uno de los problemas que más suelen pasar inadvertidos son los de carácter psicológico. Se manifiestan mediante cambios sutiles en el comportamiento. Estos desequilibrios suelen surgir cuando existe una alteración en la armonía emocional o en la capacidad del animal para adaptarse al entorno. Situaciones concretas como dolor físico, un ambiente poco estimulante o la falta de control sobre su espacio pueden llevarles a padecer estrés, ansiedad y otras alteraciones similares a los trastornos psicológicos humanos.

Observar cualquier variación en el comportamiento es clave para detectar problemas de salud mental en gatos. Comer en mayor o menor cantidad de lo habitual, usar de manera diferente el arenero, mostrar agresividad, maullar más de lo habitual o cambiar la forma de interactuar con otros animales son señales a las que hay que prestar atención.

Detectar y entender estas señales permite acudir a tiempo a un profesional, evitar el deterioro en la calidad de vida del animal y fomentar un entorno favorable para su salud mental. Por ello, presentarles atención es el mayor acto de cariño.