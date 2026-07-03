Juanjo, veterinario: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”

El gestoq ue no hay que dejar pasar en gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El veterinario Juanjo, conocido en redes sociales como @juanjovetmascotas , ha lanzado una advertencia clara para quienes conviven con gatos: “Si tu gato hace como que tira una bola de pelo, pero nunca expulsa nada, tienes que preocuparte”. Su mensaje, difundido mediante un video que rápidamente obtuvo repercusión, pone el foco en un síntoma que suele pasar desapercibido en los hogares y que puede estar indicando un problema de salud grave.

Según explica Juanjo en su cuenta, muchos tutores de gatos normalizan ciertos sonidos respiratorios, creyendo que son inofensivos o que se deben simplemente a una bola de pelo atorada o a una pelusa. Sin embargo, la realidad puede ser mucho más seria. El veterinario advierte que la respiración sibilante, ese sonido agudo y silbante que a veces emite el animal, no es un fenómeno trivial ni pasajero, sino una señal de alerta que nunca debe minimizarse.

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El especialista subraya que los gatos, a diferencia de otros animales, no suelen mostrar signos evidentes de malestar. Siguen comiendo, durmiendo y actuando con aparente normalidad, incluso mientras atraviesan episodios asmáticos. Es precisamente esa capacidad de disimulo la que puede hacer que la enfermedad avance sin ser detectada. Por eso, Juanjo insiste en que ignorar este tipo de síntomas puede tener consecuencias serias para la salud del animal.

Diferenciar el asma y otros problemas respiratorios

Uno de los puntos clave que señala el veterinario es la diferencia entre el asma bronquial felina y otros problemas respiratorios o digestivos comunes en gatos. Cuando un gato hace el gesto típico de “querer expulsar una bola de pelo” pero no logra eliminar nada, y además emite un sonido similar a un silbido, no se trata de un acto inocente ni de un atragantamiento momentáneo. Juanjo lo describe así: “No es ni una bola de pelo ni una pelusita, es un asma bronquial”.

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La respiración sibilante es un síntoma característico de inflamación en los bronquios. Este sonido, que puede pasar desapercibido entre las rutinas diarias del animal, es en realidad un indicador temprano de que los pulmones están sufriendo un proceso inflamatorio. Aunque el gato mantenga su actividad habitual, la presencia de estas crisis, aunque sean esporádicas, indica que la enfermedad puede estar progresando hacia una afección crónica.

El error más frecuente que detecta el veterinario en las consultas es la tendencia a restarle importancia a estos episodios. Muchos tutores piensan que son situaciones normales o transitorias, cuando en realidad requieren una evaluación profesional inmediata. La diferencia entre una intervención temprana y el retraso en la consulta puede marcar el pronóstico del animal y la respuesta a los tratamientos disponibles.

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Consecuencias de ignorar las señales en tu gato

La advertencia de Juanjo es contundente: “Cuanto más se retrasa la consulta ante estos síntomas, peor será la evolución clínica del gato”. La inflamación de los bronquios que caracteriza al asma felina puede cronificarse si no se actúa a tiempo. Esto significa que el tejido pulmonar se deteriora progresivamente, haciendo que las crisis asmáticas sean más frecuentes y severas, y que las opciones de tratamiento resulten menos eficaces.

La importancia de llevar a tu gato al veterinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El veterinario explica que la cronicidad en la inflamación hace que la respuesta a los medicamentos disminuya. En algunos casos, el daño puede llegar a ser irreversible, comprometiendo la calidad de vida del animal y aumentando el riesgo de complicaciones graves. Por esta razón, Juanjo recomienda a quienes detecten este tipo de ruidos o gestos en sus gatos que no esperen a ver si el síntoma desaparece por sí solo, sino que consulten cuanto antes con un profesional.

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Detectar a tiempo la respiración sibilante y comprender que no se trata de un simple acto reflejo, sino de un posible cuadro de asma bronquial, es la mejor manera de proteger la salud del gato y evitar complicaciones a largo plazo. La intervención temprana permite iniciar tratamientos que reducen la inflamación y mejoran el pronóstico, evitando que la enfermedad avance silenciosamente.