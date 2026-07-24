Siguen sin control los incendios de Madrid y Ávila, y España pide ayuda a Europa

Madrid, 24 jul (EFE).- Los incendios cuyas llamas siguen avanzando en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, tras haberse declarado la emergencia nacional, siguen este viernes sin control en un día crítico por el calor y el viento, en el que se ha agravado la situación tras confluir los fuegos madrileños en un solo frente, después de que España haya pedido ayuda a la Unión Europea (UE).

Los fuegos originados en Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) se han fusionado en un solo frente que ha obligado a desalojar otros tres municipios del suroeste madrileño y que avanza sin control con unas condiciones climáticas muy desfavorables.

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Los incendios que afectaban a la Comunidad de Madrid, el procedente de Almorox (Toledo) y el originado por un vehículo incendiado en San Martín de Valdeiglesias, forman ya "un único incendio", el "peor" de la historia de la región madrileña, según su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

El Ministerio del Interior ha enviado dos mensajes ES-Alert para ordenar la evacuación de tres municipios de la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que la secretaría general de Protección Civil y Emergencias ha enviado un mensaje ES-Alert en una situación operativa de nivel tres, han explicado fuentes del Ministerio del Interior.

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"Esto es una emergencia real: Debido a la evolución de los dos incendios en la Com. de Madrid. A todos los habitantes de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo evacuen estos municipios. Posibles puntos de acogida: Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas", sostiene uno de los mensajes.

La Comisión Europea ha anunciado la movilización de cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios en España.

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"Hemos movilizado cuatro aviones y las imágenes de los satélites de Copérnico están apoyando la respuesta sobre el terreno. Estos aviones estaban posicionados en Grecia y en Italia y se han desplegado ahora en España para ayudar", según la portavoz comunitaria encargada de Protección Civil, Anna-Kaisa Itkonen.

El Gobierno español activó anoche el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar más recursos contra el fuego a sus socios comunitarios, a raíz de cuatro incendios activos en el centro del país que preocupan especialmente.

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Según el propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trata de unos incendios forestales "dramáticos"; la Comunidad de Madrid mantiene desplegado "el mayor dispositivo de su historia" en la lucha contra estos incendios, según sus autoridades.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha solicitado la activación del mecanismo europeo de respuesta con el requerimiento de al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija, una solicitud a la que Grecia ya ha respondido ofreciendo dos aviones Canadair CL-415.

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Hasta el momento ya se han quemado 9.000 hectáreas en Ávila y otras 6.000 en la Comunidad de Madrid. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado que las próximas 24 horas serán "muy complejas" por las fuertes rachas de viento.

Ha explicado que se ha cumplido uno de los escenarios previstos por los técnicos, la unión de los incendios que afectaban a la Comunidad de Madrid, el procedente de Almorox (Toledo) y el originado por un vehículo incendiado en San Martín de Valdeiglesias, que forman ya "un único incendio".

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El incendio está fuera de capacidad de extinción. "Podemos intentar limitar los flancos, pero no vamos a poder parar esa cabeza hasta que no cambien las condiciones" meteorológicas, ha afirmado Novillo.

Ese incendio tiene una cabeza que avanza hacia Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo, por lo que se ha ordenado la evacuación de estos municipios, con población potencial afectada de unas 9.000 personas.

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Preocupa además la posible entrada en la Comunidad de Madrid del incendio de Burgohondo (Ávila), aunque en principio, no se espera que ocurra en las próximas horas, según Novillo.

Más de 1.100 efectivos de la UME trabajan en estos incendios, a los que se unen otros 1.000 de Guardia Civil, Protección Civil y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), así como otros recursos del Ministerio de Transición Ecológica.

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Esta mañana más de 10.000 personas seguían evacuadas en cuatro localidades madrileñas, Villa del Prado, San Martín de la Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno, situadas en la zona suroccidental de la región.

Hasta el momento, la superficie quemada en España por los incendios este año supera las 114.000 hectáreas, según datos adelantados por la ministra para la Transición ecológica, Sara Aagesen, que ha seguido la situación desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales.

Se trata de una cifra cinco veces superior a la registrada en el mismo período de 2025, ha añadido.

Otras metodologías como la aplicada por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, en inglés), del servicio Copernicus, a partir de datos satelitales, sitúan en 133.323 las hectáreas arrasadas en lo que va de año en España. EFE