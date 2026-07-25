Pedro Sánchez llega a Cenicientos (Madrid) para seguir la evolución de los incendios en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado sobre las 9.45 horas a la localidad de Cenicientos (Madrid) para seguir la evolución de los incendios en Madrid.

A su llegada, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el jefe del Ejecutivo ha saludado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez visita la zona afectada por los incendios en Madrid, acompañado por el ministro del Interior, y asiste a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Cenicientos (Madrid).

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Al término, realizará una declaración institucional ante los medios de comunicación.

Los incendios de Madrid y Ávila ya han calcinado más de 15.000 hectáreas y han obligado a evacuar o confinar a 63.000 personas.

Los incendios en Madrid "han avanzado poco" durante la noche y "han bajado mucho la intensidad", según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El cambio de condiciones meteorológicas, con menos viento, mayor humedad y menos temperatura, ha beneficiado mucho la lucha contra los incendios forestales, según han indicado las mismas fuentes.

La jornada de este sábado presenta un escenario meteorológico especialmente complejo, ya que a partir de las 10.00 horas se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.