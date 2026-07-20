Video: la historia detrás de las prendas de Pablo Escobar que Anuel AA lució en un concierto

El reguetonero apareció en un concierto con una gorra y una camiseta hechas para él tras su paso por La última caleta, una elección que reavivó el debate sobre estos recuerdos en Colombia - crédito Tiktok

Durante un reciente concierto, Anuel AA sorprendió al público al portar una gorra y una camiseta personalizadas adquiridas en el museo administrado por los sobrinos nietos de Pablo Escobar.

La elección de estas prendas generó repercusión en redes sociales y puso nuevamente en el centro de la conversación el vínculo de celebridades con objetos relacionados con la historia del narcotráfico en Colombia.

El origen de las prendas y la visita al museo de la familia Escobar

La presencia de Anuel AA en el escenario no solo llamó la atención por su música. El artista puertorriqueño lució una gorra y una camiseta diseñadas especialmente para él, productos exclusivos provenientes del museo La última caleta, ubicado en el departamento de Antioquia.

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Estas prendas fueron adquiridas durante una visita que el cantante realizó a inicios de 2026 a la tienda gestionada por Nicolás y Daniel Escobar Cadavid, sobrinos nietos de Pablo Escobar y nietos de Roberto Escobar, conocido como “El Osito”.

Anuel AA usó en un concierto una gorra y una camiseta personalizadas compradas en el museo La última caleta de la familia Escobar - crédito Tiktok

Infobae Colombia conoció de primera mano que la visita del reguetonero se extendió por cuatro días en el municipio de Guatapé, donde estuvo acompañado además por el artista RobGz.

Durante su estadía, Anuel AA exploró los objetos históricos, mantuvo contacto directo con la familia Escobar y concretó la compra de artículos de alto valor simbólico. El cantante también se llevó libros originales y otros objetos pertenecientes a la familia, y que existe la posibilidad de que concrete nuevas adquisiciones por un monto que podría superar el millón de dólares.

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Celebridades y el atractivo de los objetos de Pablo Escobar

El caso de Anuel AA no es el único en el que una figura pública muestra interés por artículos vinculados a Pablo Escobar. El interés por el legado material del exjefe del cartel de Medellín sigue siendo relevante a nivel internacional.

Nicolás y Daniel Escobar Cadavid, sobrinos nietos de Pablo Escobar, gestionan la tienda del museo donde Anuel AA compró los artículos - crédito Suministrada a Infobae

Es preciso mencionar que, el rapero canadiense Drake llegó a pagar cerca de 75.000 dólares por una gorra que perteneció al narcotraficante, lo que evidencia el valor simbólico y económico que alcanzan estos objetos en el mercado de coleccionismo.

La tendencia de coleccionar bienes relacionados con figuras históricas de la criminalidad incluye a otros artistas, pero el caso de Anuel AA destaca por la cercanía que mantuvo con los descendientes directos de la familia Escobar y por el carácter exclusivo de las prendas confeccionadas para él.

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El museo La última caleta y el relato familiar

El museo La última caleta cuenta con dos sedes en la región de Antioquia: una junto a la piedra del Peñol y otra en el embalse de Guatapé, en una propiedad vinculada a la familia Escobar. Daniel Escobar Cadavid, propietario del museo, relató a Infobae Colombia: “Mi vida en la actualidad la dedico a que las personas conozcan un poco la historia desde nuestra verdad como familia”.

Según explicó Daniel, la exposición de objetos tiene como objetivo mostrar una faceta menos conocida de la familia y los sobrevivientes tras los años de conflicto entre el cartel de Medellín, el cartel de Cali y Los Pepes.

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La gorra y la camiseta de Anuel AA fueron adquiridas en una visita de cuatro días a Guatapé junto al artista RobGz - crédito Suministrada a Infobae

“Siempre supimos comportarnos desde niños para poder protegernos también nosotros mismos. Para nadie es un secreto que en una época no podíamos decir quiénes éramos y siempre vivimos de anónimos”, afirmó en diálogo con Infobae Colombia. La familia decidió abrir el museo tras años de anonimato, con la intención de ofrecer un relato alternativo sobre su historia.

El museo, en la actualidad, busca exponer la “historia no revelada” de los sobrevivientes del clan Escobar, permitiendo que visitantes y curiosos accedan a objetos con valor testimonial y simbólico.

El fenómeno cultural y económico detrás de los objetos de Escobar

El interés internacional por objetos de Pablo Escobar y su familia se mantiene vigente a más de tres décadas de su muerte en 1993. La comercialización de prendas, libros y otros artículos vinculados al cartel de Medellín genera debate sobre el significado de estos objetos y el papel que cumplen en la memoria colectiva.

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A través de figuras como Anuel AA la cultura popular sigue interactuando con el legado material de uno de los personajes más controvertidos de la historia contemporánea de Colombia.