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Cómo hacer dango japonés en casa, el dulce a base de bolitas de harina de arroz pinchadas en un palillo

De textura y elaboración muy similares al archiconocido mochi, el dango ha crecido en popularidad gracias a su aparición en series como Naruto

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Una ración de dango junto con un vaso de té japonés (Magnific)
Una ración de dango junto con un vaso de té japonés (Magnific)

Si eres fan del manga, es muy probable que ya lo hayas visto. El dango es un dulce japonés tradicional que se sirve a menudo en festivales y celebraciones niponas; unas bolitas de masa, hechas a base de harina de arroz glutinoso, que se cocinan y se ensartan en brochetas para disfrutarse a bocados. Existen diversas variantes de dango, como el mitarashi dango, cubierto con una salsa dulce de soja, o el dango tricolor, el hanami dango, popularizado gracias a la serie de anime y manga Naruto.

Para esta receta, tendrás que hacer una visita a tu supermercado asiático más cercano. El ingrediente principal es la harina de arroz glutinoso, una variedad muy rica en almidón que se usa habitualmente en la repostería asiática, siendo uno de los ingredientes principales de los archiconocidos mochi. El otro elemento de este postre es su cobertura tradicional: el anko, una pasta de judías dulces de un color rojo y un sabor suave, dulce y terroso.

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Teniendo ya estos dos ingredientes en la despensa, se trata de una receta muy sencilla de hacer, aún más fácil que la de sus hermanos, los mochis. La única precaución que hemos de tener en cuenta es la de enfriar las bolitas de dango en agua con hielo una vez las hayamos sacado de la cazuela para que se queden tersas y brillantes.

Receta de dango japonés

El dango japonés consiste en bolitas de masa de arroz glutinoso, cocidas y ensartadas en palos de bambú. La técnica principal es el amasado de harina de arroz con agua, seguido de su cocción en agua hirviendo y, en algunos casos, un ligero tostado en la sartén.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 200 g de harina de arroz glutinoso (mochiko)
  • 150 ml de agua tibia
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Colorante alimentario (opcional, para versiones tricolor)
  • Salsa de soja dulce o anko (pasta de judía roja, opcional)

Cómo hacer dango japonés, paso a paso

  1. Mezcla la harina de arroz glutinoso con el azúcar en un bol grande.
  2. Vierte el agua poco a poco mientras remueves con una espátula hasta formar una masa blanda y homogénea.
  3. Divide la masa en varias partes si quieres diferentes colores. Añade colorante a cada una si lo deseas.
  4. Forma bolitas del tamaño de una nuez, procurando que sean todas iguales.
  5. Hierve abundante agua en una olla. Cuando esté burbujeando, añade las bolitas y cocina hasta que floten (unos 4-5 minutos).
  6. Saca las bolitas con una espumadera y pásalas a un bol con agua fría para cortar la cocción.
  7. Ensarta 3 o 4 bolitas en brochetas de madera o bambú.
  8. Si prefieres, dora ligeramente los dango en una sartén antiadherente sin aceite, solo para crear una fina costra.
  9. Sirve acompañado de salsa de soja dulce o pasta de judía roja, según la tradición.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 brochetas (3-4 bolitas por brocheta).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 140 kcal
  • Hidratos de carbono: 32 g
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 0,3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El dango japonés se mantiene fresco 1 día a temperatura ambiente, bien tapado. En nevera, hasta 2 días, aunque la textura puede endurecerse. No se recomienda congelar.

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