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Ferran Torres y Ana Mena, ¿algo más que amigos?: la supuesta “química” entre ambos en la celebración privada en Madrid

Diversos expertos en el mundo del corazón afirman que la conexión entre ellos fue evidente

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Ferran Torres y Ana Mena (MONTAJE INFOBAE).
Ferran Torres y Ana Mena (MONTAJE INFOBAE).

La histórica victoria de la selección española en el Mundial de 2026 sigue dejando titulares varios días después de que La Roja levantara su segunda estrella. Tras la multitudinaria celebración en Madrid, con miles de aficionados acompañando a los campeones por las calles de la capital y en la plaza de Cibeles, el foco ya no solo está puesto en lo deportivo, sino también en todo lo que ocurrió después de los actos oficiales. En las últimas horas, un nombre ha comenzado a sonar con fuerza: el de Ana Mena, vinculada por diversos rumores con el futbolista del momento, Ferran Torres.

El delantero, autor del gol que dio el triunfo a España en la final frente a Argentina, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del campeonato. Su situación sentimental también ha despertado interés después de confirmarse que se encuentra soltero, una circunstancia que ha alimentado las especulaciones surgidas tras la fiesta privada organizada por los campeones del mundo.

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Las primeras pistas llegaron durante la celebración de Cibeles. Ana Mena, que actuó junto a Lola Índigo sobre el escenario para poner música a la fiesta de la selección, apareció luciendo la camiseta de España con el dorsal número 7, precisamente el que corresponde a Ferran Torres. Un detalle que no pasó desapercibido para algunos seguidores y que comenzó a comentarse en redes sociales.

Ferran Torres, de España, y sus compañeros celebran en el escenario de la Plaza de Cibeles en Madrid tras el desfile de la victoria, mientras los aficionados se reúnen para celebrar la conquista del Mundial de 2026 (REUTERS/Ana Beltrán).
Ferran Torres, de España, y sus compañeros celebran en el escenario de la Plaza de Cibeles en Madrid tras el desfile de la victoria, mientras los aficionados se reúnen para celebrar la conquista del Mundial de 2026 (REUTERS/Ana Beltrán).

Sin embargo, el rumor ha tomado fuerza cuando el periodista deportivo Gerard Romero ha hablado del asunto durante una retransmisión en Twitch. El comunicador ha comentado sobre la presencia de ambos en la fiesta privada posterior a la celebración en la discoteca Fitz y ha dejado entrever que entre ellos existió una conexión especial.

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Sin ofrecer demasiados detalles, Romero ha asegurado que durante la noche se pudo apreciar una “muy buena química” entre el futbolista y la cantante. Sus palabras han sido suficientes para que las especulaciones se disparen en redes sociales y comiencen a multiplicarse los comentarios sobre un posible acercamiento entre ambos.

Las declaraciones han llegado rápidamente a oídos del periodista especializado en información del corazón Javi Hoyos, quien ha querido aportar su versión sobre el asunto. Aunque ha reconocido que una hipotética relación entre ambos le parecería una de las noticias del verano, ha asegurado que, por el momento, no dispone de ninguna información que confirme ese supuesto romance.

Las cantantes Ana Mena y Lola Indigo durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. (EFE/Sergio Pérez).
Las cantantes Ana Mena y Lola Indigo durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. (EFE/Sergio Pérez).

Según ha explicado, tanto Ana Mena como Ferran Torres están solteros y pueden relacionarse con quien deseen, pero insistió en que, a día de hoy, no le consta que exista ningún vínculo sentimental entre ellos: “A mí no me ha llegado nada de esto. Son dos personas solteras, pueden hacer lo que les de la gana, pero honestamente a mí no me consta. Creo que a día de hoy no hay nada, pero seguiré investigando".

Testigos apuntan a un “match”

No obstante, las especulaciones han vuelto a ganar intensidad después de que Amor Romeira se pronunciara también sobre lo sucedido al conocer a gente que acudió a la celebración privada en la discoteca madrileña. A través de sus historias de Instagram, la colaboradora ha respondido a varias preguntas de sus seguidores y ha asegurado que entre ambos sí existió un evidente acercamiento.

La selección española celebra su triunfo en el Mundial 2026 con su afición en Cibeles.

Romeira ha afirmado que, según la información que le había llegado, Ferran Torres y Ana Mena compartieron buena parte de la noche juntos y protagonizaron un evidente “tonteo”: “Hubo match”. Incluso ha asegurado que ambos permanecieron muy pendientes el uno del otro durante la celebración, transmitiendo una conexión que, según sus palabras, "todo el mundo lo vio”.

Los rumores sitúan el origen de ese supuesto acercamiento en una de las dos fiestas privadas organizadas tras los actos oficiales del Mundial. Mientras algunos jugadores optaron por celebrar el título en la discoteca Fitz, otro grupo acudió al exclusivo club Vandido, donde coincidieron varios futbolistas de la selección con invitados del mundo de la música, las redes sociales y el entretenimiento.

Entre los asistentes figuraban Ferran Torres y Ana Mena, además de otros rostros conocidos como Omar Montes, Ibai Llanos, Victoria Federica, Dani Fernández o Gonzalo Montoya. La celebración, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada, se desarrolló bajo estrictas medidas de privacidad, ya que los invitados debían entregar sus teléfonos móviles antes de acceder al local para evitar fotografías o vídeos del interior.

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