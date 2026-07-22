Si tienes más de 60 años y te sientes rígido al despertarte, estos 5 ejercicios te ayudarán a recuperar la movilidad

Mujer despertándose. (Magnific)

Dormir bien es fundamental para la salud. Un descanso de calidad influye en numerosos procesos del organismo, como la recuperación de energía, la eliminación de toxinas cerebrales a través del sistema linfático o el equilibrio de diversas funciones esenciales.

Sin embargo, también es muy importante cómo nos despertamos. Con el paso de los años, levantarse con energía resulta cada vez más difícil y es habitual que el cuerpo presente una mayor rigidez al comenzar el día.

Si eres una de esas personas a la que le cuesta entrar en calor, hay varios ejercicios que pueden ayudarte a recuperar la movilidad y evitarte problemas musculares y articulares.

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Ejercicios para despertarte con más vitalidad

Una buena forma de combatir la rigidez matutina es dedicar unos minutos a movilizar el cuerpo antes de levantarse de la cama. El primer ejercicio consiste en mover los pies hacia delante y hacia atrás mientras permanecemos tumbados boca arriba. Este gesto activa los tobillos y la musculatura de las piernas, preparando el cuerpo para los primeros pasos del día.

A continuación, se recomienda deslizar un talón sobre el colchón hasta acercarlo a los glúteos y volver a estirar la pierna. Después, el movimiento debe repetirse con la otra pierna. Con este ejercicio se mejora la movilidad de las rodillas y las caderas.

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El tercer ejercicio consiste en llevar una rodilla hacia el pecho y mantener la posición durante unos segundos antes de cambiar de lado. Este estiramiento ayuda a relajar la zona lumbar, las caderas y los glúteos, que suelen acumular tensión tras varias horas de descanso.

El cuarto movimiento busca movilizar suavemente el tronco. Con las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la cama, basta con dejar caer ambas piernas de un lado a otro de forma controlada, sin forzar el recorrido. De esta manera, se favorece la movilidad de la columna y de las caderas.

Por último, el experto aconseja realizar una pequeña elevación de la pelvis mientras se contraen los glúteos y el abdomen. Este ejercicio activa la cadena posterior y facilita la incorporación de la cama con mayor estabilidad. Además, diversas investigaciones han observado que los programas de estiramientos pueden mejorar el rango de movimiento y reducir la sensación de rigidez muscular.

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Dormir con el wifi encendido (TikTok)

Otros hábitos para despertarse con más vitalidad

Más allá de estos ejercicios, existen otros hábitos que pueden ayudar a empezar el día con más energía. Mantener buenos horarios de sueño, acostándose y levantándose a la misma hora, regula el ritmo circadiano y contribuye a un despertar más liviano.

También es recomendable tener agua en la mesilla de noche para beber nada más despertarse, ya que durante la noche el organismo pierde líquidos y una buena hidratación contribuye al correcto funcionamiento del cuerpo.

Si la rigidez, el dolor o la dificultad para moverse persisten durante varias semanas o empeoran con el tiempo, es recomendable acudir a un médico o fisioterapeuta. Un profesional podrá identificar la causa y determinar el tratamiento más adecuado para evitar que el problema se agrave.

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