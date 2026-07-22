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Lucía Pombo da a luz a su primera hija con Álvaro López Huerta, Lola Belén: el bonito homenaje tras el nombre de la sobrina de María Pombo

El martes 21 de julio, la mayor de las Pombo se dirigió al hospital con las maletas tras cumplir 41 semanas de gestación

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Lucía Pombo durante su embarazo (Instagram)
Lucía Pombo durante su embarazo (Instagram)

Lucía Pombo ya es madre de su primera hija con Álvaro López Huerta, una niña llamada Lola Belén cuyo nombre rinde homenaje a Belén Domínguez, la amiga de la piloto fallecida en abril de 2025 tras afrontar un cáncer intramedular. La noticia la ha conocido en primicia ¡Hola!, después de que la pareja se trasladara al hospital en Madrid el martes 21 de julio, cuando ella había cumplido 41 semanas de embarazo.

La hija de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta llega cuando el matrimonio acaba de cumplir su cuarto año de casados, después de una recta final de gestación en la que la propia piloto había reconocido que estaba valorando la inducción al parto porque “ya es hora” y porque los últimos días se le estaban haciendo especialmente pesados.

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La pareja se conoce desde la infancia porque sus padres son amigos íntimos, aunque su relación no arrancó hasta que se reencontraron con 22 años. Aquel encuentro tuvo lugar en Camino, el restaurante madrileño de Papín, y desde entonces formaron una relación que ahora suma un tercer miembro. Poco antes del parto, la propia Lucía había compartido en Instagram una imagen con las maletas preparadas y un escueto “Nos vamos”.

Lucía Pombo durante su embarazo (Instagram)
Lucía Pombo durante su embarazo (Instagram)

El primer parto de Lucía Pombo

Después publicó otra fotografía en el coche, cogiendo de la mano a su marido, en las que eran ya las últimas horas antes de convertirse en una familia de tres. La piloto había explicado que, aunque el embarazo había sido “buenísimo”, necesitaba “pasar ya de capítulo” y que el equipo médico la había tranquilizado durante la semana 41.

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Días antes, cuando estaba de 39 semanas, contó con humor que había vivido un “simulacro” de parto. Relató que, estando en el pueblo y tras salir de la piscina hacia las nueve de la noche, creyó que había roto aguas, hizo las maletas, regresó a Madrid en medio de un atasco y acudió al hospital, donde comprobaron que no era líquido amniótico.

Han llamado a la niña Lola Belén, un nombre compuesto que la familia ya había adelantado. La segunda parte del nombre remite a Belén Domínguez, a quien Lucía visitó con frecuencia en el hospital y a quien atribuye un papel emocional en su camino hacia la maternidad: “Yo sabía en mi corazón, que mi gran ángel de la guarda, me había ayudado a conseguirlo. Ella me acompaña y me escucha”.

Lucía Pombo durante su embarazo (Instagram)
Lucía Pombo durante su embarazo (Instagram)

Domínguez murió en abril de 2025 después de convertirse en un ejemplo por su manera de afrontar la enfermedad. Tras revelar el nombre elegido, la creadora de contenido contó también que quiso que Belén estuviera entre las primeras personas en conocer el embarazo y que viajó con Álvaro a Sevilla para verla.

La familia Pombo

El nacimiento amplía la rama familiar apenas siete meses después de la llegada de Mariana, la tercera hija de María Pombo y Pablo Castellano, nacida en Madrid el 2 de enero. Por esa parte de la familia, Lola Belén tendrá como primos a Martín, de 5 años, Vega, de tres, y la propia Mariana. También por la rama Pombo se suman los hijos de Marta y Luis Zamalloa: Matilda, de cuatro años, y las mellizas Candela y María, de dos.

La propia Lucía había dicho que el último gran acontecimiento familiar había sido el bautizo de la pequeña de la casa y que el siguiente, “si Dios quiere”, sería el de Lola. La pareja celebró su boda el 25 de junio de 2022 en la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Villafranca, en Segovia. La novia llegó en un jeep militar clásico y, después de la ceremonia, los invitados se trasladaron al Castillo Castilnovo, antigua residencia palaciega de los Reyes Católicos, donde hubo comida, música y hasta una actuación de King África.

Vídeo de María Pombo aclarando cómo se hicieron sus fotografías en la playa junto a Pablo Castellano. (TikTok)

El embarazo se hizo público a finales de enero, apenas 20 días después del nacimiento de su sobrina Mariana, con un vídeo en Instagram titulado “Más que preparados”. Dos meses antes, Lucía había hablado abiertamente de la dificultad emocional que le estaba suponiendo el deseo de ser madre y de cómo ese proceso le afectaba anímicamente. En la fase final de la gestación, la mayor de las Pombo dedicó además unas palabras a otras embarazadas y madres, a las que describió como “heroínas sin capa”.

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