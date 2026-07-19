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De las dudas sobre su titularidad al récord en los Mundiales: la reivindicación de Unai Simón en la portería de La Roja

Luis de la Fuente ha mantenido la apuesta por el guardameta vasco frente a las numerosas voces que pedían a Joan García o David Raya

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Unai Simon, en la semifinal frente a Francia. (Reuters/Jerome Miron)
Unai Simon, en la semifinal frente a Francia. (Reuters/Jerome Miron)

4 de enero de 2026. Titular de Eurosport: “Joan García dispara el debate tras su actuación en Cornellà y mete en un aprieto a Luis de la Fuente: ¿Debe ser el portero titular de la Selección?”. 8 de enero, titular de ESPN: “Con Joan García titular, España más favorita en el Mundial 2026″. 24 de abril, Mundo Deportivo: “El dato que sitúa a David Raya como candidato a ser titular con España”. 25 de mayo, declaraciones en rueda de prensa del propio Luis de la Fuente: “¿Por qué no hablamos de David Raya? Es tremendo. Hablamos sólo de Unai Simón y Joan García. El portero que vaya a jugar lo hará bien”. 26 de mayo, titular de la Cadena Ser: “De los tres, el que va a ser titular es el peor”.

El debate sobre la portería —aunque también hubo conversaciones de bar sobre la defensa e incluso la delantera— fue el principal ruido alrededor de La Roja en los meses anteriores al Mundial. Y en el centro, Unai Simón. El portero del Athletic de Bilbao, que además ha sufrido una mala temporada en el club vasco (no tanto individualmente como del equipo en su conjunto), se ha mantenido diplomático e imperturbable: “Es innegable que Joan García ha sido el mejor portero de la Liga, el que te lo niegue es porque o lo quiere ocultar o no conoce esa realidad. Incluso también reconozco que David Raya ha sido el mejor portero de la Premier League”, declaró a la Cadena Cope. “Entonces yo tengo dos compañeros que son tops mundiales, lo que me enorgullece mucho y me hace trabajar cada día mucho más porque sé el nivel en el que tengo que estar para competir con ellos”.

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Imperturbable se mantuvo también Luis de la Fuente. Si tuvo dudas —Joan García fue titular en el amistoso ante Irak, pero cometió un error grave—, se le quitaron tal vez tras consultar con la almohada. Y en el primer partido del Mundial ante Cabo Verde, Unai Simón fue titular. Y eso que ni el portero parecía tenerlas todas consigo: “No lo sabía hasta hace dos horas antes del partido, que es cuando suelen dar la alineación y cuando todos sabemos el once”, declaró tras el encuentro. El mal partido, que terminó 0-0, no puso fin a sus dudas. “Evidentemente, volverá a haber incertidumbre en el siguiente partido contra Arabia porque, al final, dependiendo del rival, el míster tendrá que buscar a los mejores jugadores para ese partido”.

Pero contra Arabia Saudí, Unai Simón volvió a ser titular y a mantener su portería a cero (4-0). Y frente a Uruguay (1-0), la misma historia. Ninguno de estos encuentros, sin embargo, sirvió para acallar a los más críticos del portero vasco: España no recibió ningún gol gracias a su juego de control y a que apenas tuvo ocasiones en contra, no a que hubiera paradones de Unai Simón (pues no fueron necesarios). En cualquier caso, los datos son los datos y contra Austria, en dieciseisavos de final, llegó el récord.

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Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

649 minutos sin encajar un gol

En ese partido, Unai Simón dejó escrito su nombre en los libros de historia de la selección española en los Mundiales. El portero necesitaba que el partido llegara al minuto 57 sin haber recibido un gol para batir el récord de imbatibilidad en La Roja que tenía Iker Casillas. Y poco después, en el minuto 89, superó también ese récord a nivel mundial, hasta entonces en manos de Walter Zenga, que estuvo 517 minutos con su portería a cero durante el Mundial de Italia 1990. Al final, el guardameta vasco ha cerrado este récord en 649 minutos. Una marca a la que puso fin el gol del belga Charles De Ketelaere en el encuentro de cuartos de final.

Tras este éxito, Unai Simón siguió con su habitual humildad. Dijo: “El récord habla mejor del equipo que de mí”. “Unai Simón aparece en la portada, pero el equipo tiene que estar superorgulloso de lo que está haciendo. Nos han tirado tres veces a puerta en todo el Mundial. Cedemos muy poco”. Y añadió: “Es un récord que he logrado yo, pero David Raya y Joan García también lo habrían conseguido. No tengo ningún problema en decirlo”.

Y luego llegó la semifinal ante Francia. Titular de El Confidencial: “La noche que se merecía Unai Simón, el guardameta que no paró de correr”. Fue, en efecto, la noche del Mundial en la que más destacó el portero. Sobre todo por dos anticipaciones tras pases al hueco a Mbappé, en los que la estrella francesa se quedaba solo ante él. La euforia con la que Simón y los defensas españoles celebraron esas jugadas sonó a reivindicación. Una reivindicación que espera confirmarse esta noche en la final con Argentina.

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