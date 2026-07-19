El día que Pedri predijo que España llegaría a la final del Mundial 2026: “190726″

El jugador de la selección española Pedri (Reuters/Brett Davis)

España vuelve a vivir un momento histórico al clasificarse para la final del Mundial 2026, algo que no ocurría desde hace dieciséis años. El triunfo ante Francia por 2-0 desató la euforia tanto de los aficionados presentes en el estadio como en las calles de ciudades repartidas por todo el país. La ilusión de toda una nación por coser la segunda estrella al pecho estaba más viva que nunca. Sin embargo, hay una persona que sabía que esto ocurriría, ya sabía que España llegaría a la final del Mundial el “190726”.

El 8 de junio de 2025 comenzó a gestarse. Portugal se proclamó campeona de la Nations League tras superar a España en una final que mantuvo la emoción hasta el último instante. El equipo dirigido por Roberto Martínez, con Cristiano Ronaldo como referente, buscaba añadir un nuevo título a su historial y repetir la hazaña lograda en 2019. El partido se puso rápidamente de cara para La Roja gracias al de Zubimendi. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Nuno Mendes volvió a instaurar las tablas para los lusos con un disparo cruzado.

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España volvió a adelantarse antes del descanso gracias a un tanto de Oyarzabal, que aprovechó un pase de Pedri dentro del área. En la segunda mitad, Portugal respondió de nuevo y fue Cristiano Ronaldo quien igualó el partido tras superar a Cucurella en una jugada dentro del área. Con el 2-2 en el marcador, ninguno de los dos equipos logró marcar en lo que quedaba de tiempo reglamentario ni en la prórroga, por lo que el título se definió en la tanda de penaltis.

Los jugadores de la selección portuguesa (REUTERS/Angelika Warmuth)

Desde los once metros, Portugal estuvo más acertada. Álvaro Morata falló el cuarto lanzamiento para España, mientras que Rúben Mendes marcó su correspondiente disparo, el decisivo para dar el triunfo a los portugueses por 5-3. Los lusos celebraron su segundo título de Nations League y dejaron a España con el sabor amargo de una final perdida pese a haber estado dos veces por delante en el marcador. Un resultado amargo para una España que tuvo la victoria en sus manos, pero se le escapó en el último momento. Unos días después, tras reposar la derrota y ya con la mirada puesta en el futuro llegó la premonición que lo cambiaría todo.

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La publicación de Pedri

Tan solo dos días después de la derrota de España ante Portugal en la final de la Nations League, Pedri sorprendió a todos con una publicación en su cuenta de Instagram. El centrocampista compartió una imagen en la que aparecía junto a Lamine Yamal y Nico Williams, acompañada únicamente por la secuencia numérica “190726”. En aquel momento, pocos entendieron el significado, pero esa cifra corresponde exactamente a la fecha de la final del Mundial: 19 de julio de 2026.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

El gesto pasó prácticamente inadvertido hasta que, tras la reciente clasificación de España para la final del Mundial, la publicación volvió a salir a colación. Pedri tenía claro, ya hace un año, que España conseguiría llegar a la final de la cita mundialista. Antes incluso de saber qué selecciones estarían en su camino y quiénes podrían ser sus posibles rivales a batir. El canario confió en el grupo, en sus compañeros y en Luis de la Fuente y no se equivocaba.

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