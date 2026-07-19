Las mejores imágenes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

España y Argentina juegan la final del Mundial, con el sueño de alzarse con la copa. Luis de la Fuente frente a Lionel Scaloni. Messi contra Lamine Yamal. Dos equipos que buscan ser el primer bicampeón del siglo XXI

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026 Lamine Yamal de España y Nicolás Tagliafico de Argentina reaccionan REUTERS/Kai Pfaffenbach
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026 Lamine Yamal de España y Nicolás Tagliafico de Argentina reaccionan REUTERS/Kai Pfaffenbach
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026 Dani Olmo de España en acción con Lisandro Martínez de Argentina REUTERS/Agustin Marcarian
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026 Dani Olmo de España en acción con Lisandro Martínez de Argentina REUTERS/Agustin Marcarian
Las mejores imágenes del partido entre España y Argentina
El mediocampista de España #16 Rodri (izq.) y el mediocampista de Argentina #24 Enzo Fernández disputan el balón durante el partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford el 19 de julio de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)
Las mejores imágenes del partido entre España y Argentina
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY - 19 DE JULIO: Rodri #16 de España controla el balón frente a Enzo Fernández #24 de Argentina durante el partido de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey. Carl Recine/Getty Images/AFP (Foto de Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY - 19 DE JULIO: Los jugadores de España se abrazan en una ronda antes del partido de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Foto de Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026 Gonzalo Montiel de Argentina en acción con Álex Baena de España IMAGN IMAGES vía Reuters/James Lang
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026 Gonzalo Montiel de Argentina en acción con Álex Baena de España IMAGN IMAGES vía Reuters/James Lang
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026 Rodri de España en acción con Enzo Fernández de Argentina REUTERS/Hannah Mckay
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Final - España v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026 Rodri de España en acción con Enzo Fernández de Argentina REUTERS/Hannah Mckay
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
Los jugadores de España posan para una foto de equipo antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford el 19 de julio de 2026. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
Las mejores imágenes del partido entre España y Argentina
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY - 19 DE JULIO: Se observa la bandera nacional de España antes del partido de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Foto de Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
Los jugadores permanecen de pie durante la ceremonia de clausura previa al partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford el 19 de julio de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
El delantero de Argentina #10 Lionel Messi (arriba a la der.) observa mientras se sostiene la bandera de Argentina durante la ceremonia de clausura previa al partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford el 19 de julio de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY - 19 DE JULIO: Los jugadores y las autoridades del partido se alinean antes del partido de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey. Elsa/Getty Images/AFP (Foto de ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY - 19 DE JULIO: Maria Becerra interpreta el himno nacional argentino antes del partido de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Foto de Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY - 19 DE JULIO: Indalecio “Inda” Bonet y Spanish Brass interpretan el himno nacional de España antes del partido de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey. Elsa/Getty Images/AFP (Foto de ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
El mediocampista de España #16 Rodri y el delantero de Argentina #10 Lionel Messi lideran la entrada de sus equipos al campo de juego antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford el 19 de julio de 2026. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
El mediocampista de España #16 Rodri, el delantero de Argentina #10 Lionel Messi y sus compañeros entran al campo de juego antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford el 19 de julio de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
El delantero de España #19 Lamine Yamal (C) camina hacia el campo de juego antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford el 19 de julio de 2026. (Foto de Jewel SAMAD / AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
Los jugadores de España se alinean para cantar su himno nacional antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford el 19 de julio de 2026. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
El trofeo es fotografiado antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina en el New York/New Jersey Stadium en East Rutherford el 19 de julio de 2026. (Foto de Pedro UGARTE / AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia
AST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY - 19 DE JULIO: Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Laura Pausini se presentan antes del partido de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Foto de Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia
Acá tenés la traducción de este: Swae Lee se presenta antes del partido final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Frank Franklin II)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia
Artistas se presentan durante la ceremonia de clausura del torneo antes del partido final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia
El cantante Post Malone se presenta durante la ceremonia de clausura del torneo antes del partido final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia
Artistas se presentan antes del partido final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Frank Franklin II)

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