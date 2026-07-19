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Así ha sido el saludo entre Trump y Pedro Sánchez junto a Felipe VI: “Más allá de la discrepancia que podamos tener”

Los dos presidentes han coincidido en el palco de autoridades y han intercambiado unas pocas palabras, en una de los pocos encuentros internacionales en los que han coincidido

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Reina Letizia - Tump - Rey Felipe - Pedro Sanchez
Donald Trump le da la mano a Pedro Sánchez junto a Gianni Infantino junto a la reina Letizia y Felipe VI. (Franck Fife / AFP)

La final del Mundial ha traído consigo varios momentos tensos en el choque entre España y Argentina por convertirse en campeones del mundo. Sin embargo, durante la previa del encuentro, el New York New Jersey Stadium ha vivido otro esperado momento: el encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se ha saldado con un breve saludo tras un cristal blindado.

Al momento le han seguido algunas palabras de cortesía entre ambos mandatarios, acompañados por un lado por Melania Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y por otro con los reyes Felipe VI y Letizia y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La escena se ha completado con la presencia de otros mandatarios internacionales en el palco, incluyendo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, en representación de los países que también fueron anfitriones del torneo.

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En las primeras filas del palco se percibía la tensión propia de los encuentros internacionales. Trump y Sánchez cruzaron unas palabras, pero no se extendieron en la conversación, marcada por las diferencias previas entre ambos líderes, especialmente en temas como la inversión en materia militar y los conflictos bélicos actuales.

Gianni Infantino y su mujer, Leena Al Ashqar, el rey Felipe VI, la reina Letizia y el presidente Pedro Sánchez. (REUTERS/Brian Snyder)
Gianni Infantino y su mujer, Leena Al Ashqar, el rey Felipe VI, la reina Letizia y el presidente Pedro Sánchez. (REUTERS/Brian Snyder)

“Más allá de la discrepancia que podamos tener, el deporte une”

En el último mes, Trump y Sánchez solo habían coincidido en la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de julio. Desde entonces, el republicano ha criticado abiertamente al Ejecutivo español, reprochando el “poco compromiso presupuestario en Defensa con la Alianza Atlántica”. Por su parte, el presidente del Gobierno de España defendió que España destina 34.000 millones de euros al año a defensa, argumentando que “en conjunto, invertimos más que 13 países de la OTAN juntos”.

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Las diferencias se han profundizado por la negativa de España a apoyar la postura estadounidense en el conflicto con Irán. Para Trump, esa falta de respaldo condiciona la relación bilateral en materia de seguridad y cooperación internacional. De este modo, la final del Mundial 2026, más allá de su valor deportivo, ha servido de escenario para que estos líderes intercambiaran gestos diplomáticos, aunque sin dejar de lado las discrepancias políticas que han marcado sus últimos encuentros.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía acuden a la final del Mundial para apoyar a España. (X/@CasaReal)

Sobre esto mismo ha conversado Pedro Sánchez en la previa del partido, donde ha sido cuestionado por su encuentro con Donald Trump. “Más allá de la discrepancia que podamos tener, el deporte une”, ha afirmado el presidente a La 1. Además, se le ha preguntado por el hecho de que el político estadounidense sea quien entregue el trofeo al campeón, en un acto poco habitual en la tradición del torneo. “Es la tónica habitual cuando hablamos del presidente Trump, pero creo realmente que el buen rollo y la buena energía que se respira en la ciudad de Nueva York se van a trasladar al estadio; más que quién lo entregue, lo que me importa es quién lo reciba, y espero que sea la selección española.

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