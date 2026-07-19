Las sonrisas de la selección española del Mundial 2026, analizadas por un experto: “Pedro Porro es ejemplo de cuando las normas clásicas rompen la realidad”

Pedro Porro celebrando un gol en el Mundial 2026 (REUTERS/Albert Gea)

Los jugadores de la selección española de fútbol han acaparado todos los focos durante las semanas del Mundial 2026. Su destreza en el campo los ha llevado a la final contra Argentina con el objetivo de conseguir su segunda estrella, pero también ha hecho que el público se fije en ellos más allá de sus habilidades deportivas. Su apariencia física es lo primero que destaca y, más en concreto, sus sonrisas.

Infobae se ha puesto en contacto con un ortodoncista, el doctor Francisco Javier Palacios, para que analice las particularidades de las sonrisas de los futbolistas que más están dando que hablar estos días: desde la amplitud de Pedro Porro, que ha conquistado al público tras sus celebrados goles, hasta el tratamiento activo de Lamine Yamal.

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Por ejemplo, el doctor detecta un tratamiento previo, quizás en la infancia o la adolescencia, en la sonrisa del portero de la selección, Unai Simón. No obstante, el vasco ha repetido la experiencia y luce en la actualidad una ortodoncia invisible para terminar de perfeccionarla y pulir algunos detalles: “Seguro que tendría cosas para mejorar”. De la misma manera, Marc Cucurella tiene todo en orden en su boca: “Es probable que haya tenido ortodoncia previa, pero no parece llevar ninguna carilla más que algún blanqueamiento”.

La Roja durante su partido contra Francia en el Mundial 2026 (Reuters/Jerome Miron)

La oposición entre Pedri y Dani Olmo

En cuanto a Mikel Merino, cuenta con una de las líneas de expresión más preciadas de La Roja: “Tiene unos labios bastante armónicos en comparación con sus compañeros”. El doctor Palacios narra una sucesión de factores, como que “sus dientes son bastante largos”, que llevan a que el centrocampista del Arsenal tenga “una proporción bastante agradable”.

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Mikel Merino en el Mundial 2026 (Reuters/Maria Lysaker)

A la hora de encontrar posibles pacientes, el dentista encuentra en Dani Olmo un buen candidato, aunque así cuente con “una sonrisa buena”: “Es la boca que más trabajo tiene por hacer. Su problema radica probablemente más en la dirección de crecimiento de sus huesos que en la boca en sí. Tiene un patrón facial alargado, lo que llamamos dolicofacial y, aparte de tener una boca estrecha y pequeña, lo que más llama la atención es la tronera gingival entre los incisivos centrales superiores, que es un pequeño espacio que deja la encía entre los dos dientes”.

Dani Olmo en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

“Tiene el labio bastante fino y se ve que tiene un incisivo central desalineado con respecto al otro”, suma al análisis de Olmo. El doctor Palacios lo observa como uno de los casos más interesantes: “Esto puede deberse en su caso a algún traumatismo que haya tenido en esa zona anterior de la boca y le hayan tenido que rehabilitar con alguna corona o implante, pero tiene cierto desajuste estético que sería recomendable valorar”.

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Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

Justo lo opuesto es lo que le pasa a Pedri: “Por el contrario que Dani Olomo, tiene un patrón facial de cara corta o braquifacial”. En la expresión del canario, lo más armónico para el ortodoncista son sus labios, mientras que “la posición y la forma de sus dientes” no le acompañan de la misma manera.

Los aficionados animan a Pedri y Lamine Yamal (Reuters/Kirby Lee)

Ferrán Torres y los brackets de Lamine Yamal

Sorprende su opinión sobre Ferrán Torres, que se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales: “Llama la atención que, a pesar de ser muy atractivo y tener una sonrisa muy bonita, sus dientes no acompañan”. Su opinión se basa en que “sus dientes no siguen la curvatura de la sonrisa natural”: “Esto puede deberse a que tenga bruxismo y ese desgaste excesivo hace que vaya ‘aplanando’ sus caninos e incisivos”.

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Ferrán Torres en los entrenamientos del Mundial 2026 (Reuters/Vincent Carchietta)

Evidentemente, el tratamiento más evidente, incluso para quienes no entienden del tema, es el de Lamine Yamal, puesto que sus brackets, personalizados en ocasiones, son visibles, pero es más complejo: “Parece que lleva en tratamiento activo más de 3 o 4 años y es normal, ya que es probable que le hayan tenido que hacer extracciones de premolares para solucionar su caso”.

El futbolista de la selección española Lamine Yamal (REUTERS/Claudia Greco)

Esos dientes que le han retirado se evidencian por sus “espacios dentales”, como “en la zona del canino superior derecho”, donde tiene “un pontico de otro color”, es decir, un diente artificial que sustituye una pieza ausente en un puente dental: “Esto se hace para reponer temporalmente la ausencia”.

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De Pedro Porro a Nico Williams

Pedro Porro en el Mundial 2026 (Reuters/Vincent Carchietta)

La sonrisa que más miradas se ha llevado esta semana es la de Pedro Porro, que para el doctor Palacios “es el ejemplo perfecto de cuando las normas tradicionales rompen la realidad”. “En la estética dental se castiga mucho a los hombres que exponen encía al sonreír. Tradicionalmente, se ha asociado dicha exposición más a un rasgo de feminidad”, cuenta el dentista. Sin embargo, en el caso del extremeño, esa amplitud ha jugado a su favor: “Es un rasgo que le da naturalidad y espontaneidad, es decir, va muy acorde con su personalidad”.

Rodri Hernández en el Mundial 2026 (Europa Press)

Rodri Hernández, el capitán de la selección española, tiene “el labio superior bastante finito”, pero nada extraño: “Muchos hombres lo tienen así, sobre todo españoles”. Aunque a simple vista no se perciba, el doctor Palacios también considera al centrocampista madrileño un candidato para someterse a un tratamiento de ortodoncia: “Tiene compresión maxilar posterior. Eso puede dar lugar a mordida cruzada y que la eficiencia masticatoria no sea muy buena”.

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Nico Williams en el Mundial 2026 (Reuters/Brett Davis)

Una de las líneas más diferentes la marca Nico Williams: “Tiene unos dientes supergrandes, probablemente es una cuestión racial, porque los africanos suelen tener dientes bastante grandes y eso le llena mucho lo que es la sonrisa”. Cuenta con una expresión “bastante bonita” gracias a sus particularidades: “Tiene unos labios supercarnosos, supervoluminosos, a diferencia de los caucásicos o españoles”.

Pau Cubarsí en el Mundial 2026 (Reuters/Vincent Carchietta)

Pau Cubarsí también lleva ortodoncia invisible y “tiene un patrón facial muy alargado con el tercio inferior aumentado”. Su sonrisa también se ha comentado mucho en redes sociales y el doctor ha encontrado el motivo: “Me gusta especialmente su sonrisa porque tiene mucha predominancia de los caninos y le da un aspecto más de fuerza. Incluso se podría asimilar a la conocida fang smile que se refiere cuando los caninos predominan mucho en la sonrisa, también en temas de dibujos animados”.

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Mikel Oyarzabal en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Entre las curiosidades de Mikel Oyarzabal, el doctor Palacios encuentra que “tiene labio bastante fino y se ve que tiene un incisivo central desalineado con respecto al otro”. A pesar de contar con una buena sonrisa, el dentista también considera que podría mejorarla con un tratamiento de ortodoncia.

La naturalidad de Marcos Llorente o las carillas de Álex Baena

Marcos Llorente en el Mundial 2026 (Reuters/Vincent Carchietta)

En la línea de las particulares creencias se encuentra la de Marcos Llorente, que el doctor la considera “bastante bonita”: “Su sonrisa parece bastante natural, aunque a lo mejor lleva algún blanqueamiento”. Por otro lado, recupera la misma característica de Rodri al señalar su labio superior, que es incluso más fino que el de su compañero.

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Álex Baena, en imagen de archivo (Europa Press)

Francisco Javier Palacios también ha encontrado un posible tratamiento de carillas en la plantilla de Luis de la Fuente: “Álex Baena tiene una sonrisa bastante amplia, pero yo creo que tiene algún trabajo de carillas hecho, porque se le ven los dientes inclinados desde abajo. Son unas carillas muy bonitas, pero un color que es muy clarito”.

Borja Iglesias junto a Penélope Cruz y Javier Bardem. (Instagram @mariavalero)

Otro de los que tiene el rostro alargado es Borja Iglesias: “Tiene un patrón de cara bastante largo y la barba tampoco ayuda a que se vea más estilizado”. Los estereotipos que tanto lucha por romper el delantero del Celta de Vigo también entran en juego en su línea de expresión facial: “Es una sonrisa un poco gingival, es decir, que pone más cantidad de encía de lo normal o de lo que se está acostumbrado a ver en los hombres”.

Fabián Ruiz en el Mundial 2026 (Reuters/Maria Lysaker)

Por último, el doctor Palacios ha analizado también la sonrisa de Fabián Ruiz: “Tiene una línea de sonrisa armónica, pero el labio lo tiene bastante bajo con respecto a los dientes superiores”. En la parte inferior, encuentra “una arcada muy triangular y apiñamiento”, mientras que en la superior podría haberse hecho un “blanqueamiento o algunas carillas de cerámica”.