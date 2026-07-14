Pedro Porro dedica el gol a Francia a su hijo, que no pudo estar en las gradas del Mundial porque estaba enfermo: “Me habría gustado que hubiese estado aquí”

Pedro Porro tras su gol a Francia en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Pedro Porro ha dedicado su gol con España ante Francia a su hijo Pedro, que no ha podido estar en el estadio de Dallas para verle marcar el gol con el que la selección ha sellado la victoria y su entrada en la final del Mundial 2026, que se jugará contra Argentina o Inglaterra. El lateral ha explicado al terminar el partido que el pequeño se ha quedado en casa con su padre y que su única preocupación es que se recupere.

“Se lo dedico a él, hay cosas muchas veces más importantes, está en casa con mi padre”, ha dicho el internacional extremeño a DAZN después del encuentro. “Es un partido de mucha tensión, me habría gustado que hubiese estado aquí, pero que se recupere”, ha añadido tras una noche en la que España mandaba 0-2 cuando el choque ya había entrado en un tramo decisivo.

PUBLICIDAD

El partido entre Francia y España mantenía ese marcador tras el descanso, con la selección de Luis de la Fuente por delante gracias a un penalti transformado por Oyarzabal después de una acción provocada por Lamine Yamal. En ese contexto de máxima exigencia competitiva llegó también el momento más personal de Porro, que puso el foco en la ausencia de su hijo en la grada.

Pedro Porro tras su gol a Francia en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

El hijo de Pedro Porro

La dedicatoria conecta con el peso que el futbolista ha dado siempre a su entorno más cercano. El defensa extremeño acababa de convertirse el pasado 1 de septiembre de 2025 en padre de su primer hijo en común con María Hurtado, al que llamaron Pedro, aunque en redes sociales la pareja se refiere a él como “MiniPedro” o “gordito”.

PUBLICIDAD

Pedro Porro y María Hurtado, con su hijo Pedro. (Instagram)

El bebé, que a penas tiene 10 meses, no ha podido acudir al campo como sí lo ha hecho en otros partidos y se ha quedado en casa con el padre del jugador. Porro no ha detallado más sobre el motivo, pero sí ha dejado claro que la prioridad estaba fuera del césped y que habría preferido tenerle allí si su estado se lo hubiese permitido.

Pedro Porro tras su gol a Francia en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Esa dimensión familiar aparece de forma constante en su discurso público. “Mi familia es una parte muy importante de mí. Todo el trabajo que hacen es para verme feliz. Hacen muchísimos esfuerzos para acompañarme, viajan constantemente desde España hasta Inglaterra cuando lo necesito. Tanto mi familia como la de mi mujer son fundamentales para que yo pueda rendir al máximo nivel”, había reconocido el jugador.

PUBLICIDAD

La vida familiar de Pedro Porro

La familia de Porro ocupa un lugar central también en su historia personal. El futbolista, natural del municipio extremeño de Don Benito, pasó buena parte de su infancia con sus abuelos por las circunstancias laborales de sus padres: su madre trabajaba en un supermercado y su padre encadenaba empleos distintos que iban surgiendo en la localidad.

Él mismo ha señalado a su abuelo como una figura decisiva. “Es el gran culpable de que todo vaya como va”, ha reflexionado sobre la influencia de quien le transmitió, junto al resto de su familia, la tenacidad y la fortaleza con las que acabó dejando Badajoz para probar suerte en la cantera del Rayo Vallecano.

PUBLICIDAD

Pedro Porro tras su gol a Francia en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

Con solo 15 años, Porro se mudó a Madrid para vivir en un piso tutelado y dar el salto definitivo en su formación como futbolista. En aquel primer viaje le acompañaron sus padres y su abuelo; nadie quiso hablar en la ida y, a la vuelta, la familia se vino abajo al dejarle solo en la capital. Durante aquel periodo llamaba por teléfono y confesaba lo mucho que le pesaba la distancia, aunque terminó asumiendo que el sacrificio merecía la pena al ver que su futuro en el fútbol empezaba a abrirse paso. Hoy es un habitual en la selección española y juega en el Tottenham de Inglaterra, aunque sigue regresando siempre que puede a Badajoz.

La selección española hace historia y sus seguidores lo celebran por todo lo alto. Estas imágenes muestran la increíble atmósfera vivida en Madrid durante el partido que les dio el billete para la gran final.

Porro mantiene una relación con María Hurtado desde principios de 2024 y ella se mudó con él a Inglaterra. Hurtado, madre de una hija llamada Carla que ya es una más en su familia, le había dedicado públicamente un mensaje de apoyo: “Tengo la suerte de verte trabajar cada día, de verte luchar”.

PUBLICIDAD