Las víctimas de La Roja en el Mundial 2026: la selección española derrota a Cristiano, Messi y Mbappé

Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 (Montaje Infobae)

La Roja es campeona del mundo. Y en su camino hacia la gloria, ha tenido que enfrentarse a las mayores estrellas mundiales en el fútbol de las últimas dos décadas. Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi. Los tres se enfrentaron a un combinado que no destaca por esos mismos nombres propios (con permiso de Lamine Yamal), sino que tiene a Pedro Porro, a Mikel Oyarzabal, a jugadores que el aficionado casual de Asia o América tal vez ni conocía.

El camino, sin embargo, comenzó supuestamente por lo más fácil, y al final fue el único partido sin victoria: Cabo Verde. Un encuentro que sumió a La Roja en un mar de dudas —no sabemos si a los jugadores y al entrenador, pero desde luego los aficionados comenzaron con el habitual derrotismo— tras un empate a cero. Luego vino el respiro de Arabia Saudí y la sufrida victoria contra una Uruguay muy dura. Con esto se llegó a la fase de eliminatorias.

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En dieciseisavos tocó también un rival a priori ‘flojo’: Austria. El equipo europeo, sin embargo, plantó cara, aunque terminó cediendo 3-0. Y a partir de entonces, el camino se complicó. En octavos de final llegó Portugal, en el último Mundial de Cristiano Ronaldo. Un equipazo que muchos consideraban entre los favoritos para alzarse con el trofeo, pero que decepcionó desde la fase de grupos: terminó segunda por detrás de Colombia, y por eso pasó del lado de España en el ‘bracket’. Podía esperarse un partidazo, porque Portugal tenía nombres para ello, pero a la hora de la verdad ofreció muy poco, aunque sí consiguió resistir a La Roja casi hasta el final, cuando llegó la heroicidad de Mikel Merino.

Españoles celebrando la victoria del Mundial frente Argentina en Alcorcón

“Fue mi último Mundial”

Cristiano Ronaldo se marchó así por la puerta de atrás, pero sin remordimientos: “Me da pena dejar el Mundial así, pero como dije ayer en la rueda de prensa, lo di todo, di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Fue mi último Mundial, sí, pero ahora tendré tiempo para reflexionar y estar con mi familia, no tomaré decisiones precipitadas”. Y añadió: “Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ninguno, así que estoy feliz. El título más importante que ganó la selección fue la Eurocopa 2016 que, para mí, sinceramente, tiene la misma importancia que un Mundial, sinceramente”.

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La heroicidad de Mikel Merino se repitió en cuartos de final, en el enfrentamiento contra Bélgica. Y así llegaron las semifinales. Francia y Mbappé. Llegaban como claros favoritos, después de ser la única selección que había arrasado en casi todos sus partidos, demostrando un potencial atacante que nadie más tenía. Y cuando menos se esperaba, La Roja realizó su mejor partido, frenó a la estrella francesa y se llevó la victoria por 2-0. “No hicimos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto a nuestro rendimiento general. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de Copa del Mundo, no ganas”, declaró Mbappé tras el encuentro.

Y por fin la final. Y por fin Messi. El campeón de Europa contra el campeón de América. Messi en su último partido con la albiceleste. Y otra vez, La Roja ha conseguido frenar a una leyenda, tal vez la mayor de todas (con permiso, claro, de otro argentino, Maradona). Terminó el partido entre lágrimas, pero esto no disminuirá en lo más mínimo ni su legado ni su leyenda.

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