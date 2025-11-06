España Deportes

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición

El dirigente neoyorquino adquirió una acción de 10,75 euros cuando el club asturiano lanzó su ampliación de capital para sobrevivir en plena crisis económica

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde
Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, junto al escudo del Real Oviedo (Montaje Infobae)

El recién elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mantiene un vínculo insospechado con España: es accionista del Real Oviedo. El político, de 34 años, adquirió una participación simbólica del club en 2012, cuando la entidad asturiana afrontaba una grave crisis económica y lanzó una ampliación de capital para evitar su desaparición.

La historia ha resurgido tras su victoria electoral, que lo ha convertido en el primer alcalde musulmán y socialista de la Gran Manzana. En redes sociales, los aficionados oviedistas rescataron un mensaje publicado hace trece años por el entonces desconocido Mamdani, en el que anunciaba la compra de una acción desde el estado de Maine: “Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente el primer accionista del Oviedo en Maine?”.

Un tweet que viajó del Tartiere a Manhattan

El mensaje, escrito en noviembre de 2012, fue una respuesta directa al periodista británico Sid Lowe, quien se había implicado de lleno en la difusión internacional de la campaña #SOSRealOviedo. Lowe, reconocido hincha del conjunto carbayón, impulsó a través del antiguo Twitter una oleada de solidaridad que movilizó a miles de aficionados y curiosos de todo el planeta. Entre ellos, un joven de 21 años que entonces estudiaba en Maine y que hoy dirige la ciudad más influyente del mundo.

Aquella ampliación de capital fue decisiva. El club necesitaba recaudar dos millones de euros para garantizar su supervivencia, y la respuesta fue masiva: aportaciones desde más de 60 países, donaciones anónimas y gestos de apoyo desde todo el fútbol español. Incluso el Real Madrid invirtió 100.000 euros en una muestra inédita de solidaridad. Finalmente, el rescate culminó con la entrada en el accionariado del empresario mexicano Carlos Slim, por entonces el hombre más rico del planeta.

El tweet publicado por Zohran
El tweet publicado por Zohran Mamdani en 2012 (@ZohranKMamdani)

El nombre de Mamdani, como el de miles de pequeños accionistas, pasó desapercibido en su momento. Sin embargo, su pequeño gesto de comprar de una acción valorada en 10,75 euros se ha convertido con el tiempo en una curiosidad que vincula al Ayuntamiento de Nueva York con el Carlos Tartiere.

La inesperada conexión entre el nuevo alcalde neoyorquino y el Real Oviedo no ha pasado desapercibida en Asturias. La cuenta oviedista @oviedismo fue una de las primeras en recordar el viejo tweet y en invitar a Mamdani a visitar la peña “La Centolla Azul”, situada en el restaurante Círculo Español de Broadway, donde los aficionados del club se reúnen para ver los partidos.

El club carbayón, que en junio pasado celebró su regreso a Primera División tras 23 años de ausencia, ha visto resurgir en las redes una oleada de mensajes recordando la histórica movilización de 2012. Entre ellos, el gesto de un joven estudiante que, sin saberlo, acabaría siendo uno de los alcaldes más mediáticos del mundo.

De Maine al Bronx: la trayectoria del alcalde oviedista

Nacido en Ruanda y criado en Uganda, hijo de padres ugandeses de origen indio, Mamdani emigró con su familia a Estados Unidos siendo un niño. Su etapa en Maine coincidió con los años en los que el Real Oviedo atravesaba su peor crisis institucional. Tras cursar estudios en la Universidad de Nueva York, inició una carrera política marcada por su activismo social y por su defensa de políticas progresistas.

En 2015 dio el salto a la política local y, en pocos años, se convirtió en una figura de referencia dentro del ala más izquierdista del Partido Demócrata. Su discurso directo, centrado en la lucha contra la desigualdad y la vivienda asequible, le permitió consolidarse en el Bronx, uno de los barrios más simbólicos de la ciudad.

Zohran Mamdani respondió a Trump tras el anuncio sobre recortes federales a Nueva York: "No me dejaré intimidar"

Su triunfo en las urnas lo ha catapultado a la escena internacional. Ni siquiera las críticas del presidente Donald Trump, que lo calificó de “comunista” durante la campaña, lograron frenar su ascenso. Mamdani ganó por una amplia mayoría y se convirtió en el primer alcalde musulmán y socialista de la historia de Nueva York, un resultado que ha reconfigurado el mapa político de Estados Unidos.

<br>

