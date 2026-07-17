México

Una intervención de EEUU en México para detener a Rocha Moya colapsaría acuerdos bilaterales: “ganaría el narcotráfico”

El ex agente de la DEA Mike Vigil señaló en entrevista para Infobae México que si EEUU llevara a cabo operaciones en México para detener a Rocha Moya, como se ha especulado, habría un impacto muy negativo en la lucha contra el narco

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Rocha Moya fue acusado por EEUU de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. (Infobae-Itzallana)
Rocha Moya fue acusado por EEUU de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. (Infobae-Itzallana)

Luego de que se diera a conocer el rumor de que, presuntamente, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente republicano Donald Trump, prepara una operación en suelo mexicano para lograr la detención de gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y llevarlo a ese país vecino del norte a enfrentar a la justicia norteamericana, tras las acusaciones de tener vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, el ex agente de la DEA Mike Vigil, aseguró en entrevista con Infobae México, que esa acción colapsaría los acuerdos bilaterales entre los países.

De acuerdo con Vigil, estas consecuencias tendrían un impacto muy negativo en la lucha contra el narcotráfico y los únicos que saldrían ganando con esto serían los propios narcotraficantes.

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Vigil, quien fue jefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), señaló que él no sabía si Rocha Moya era culpable o inocente, pero dijo que era curioso que las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa se dieran justo 10 días después de que se conociera que 2 agentes de la CIA en Chihuahua habían murto en un accidente tras llevar a cabo operaciones en ese estado norteño, de manera ilegal.

“10 días después acusan a Rubén Rocha, acusan a muchos políticos y Claudia Sheinbaum les ha pedido que demuestren la evidencia”, dijo.

DEA lleva a cabo operaciones en México para detener y extraditar a Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, asegura especialista

Cabe destacar que en varias ocasiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido ayuda al gobierno de México para lograr capturar a grandes capos del narcotráfico con operaciones militares en suelo nacional, sin embargo, la mandataria ha rechazado dicha ayuda.

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En la actualidad, la DEA lleva operaciones en México. Este operativo tiene como objetivo capturar a Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, así como al senador morenista Enrique Inzunza y de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia.

Así lo dio a conocer Jesús Lemus, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, a Infobae México, en una entrevista con el medio el pasado mes de junio.

En esa ocasión, Lemus dijo que ante la negativa del gobierno de México de no colaborar con la detención preventiva de estos políticos, quienes fueron señalados por autoridades estadounidenses de tener nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa el pasado 29 de abril, llevan a cabo este operativo para ellos mismos detenerlos.

Lemus explicó que desde principios de este año, Estados Unidos lleva a cabo operaciones de diversas dependencias por tierra en territorio mexicano.

“Hay operaciones en Chihuahua, en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa”, dijo el especialista, y señaló que en este último estado se llevaban a cabo las operaciones para dar con el paradero de los hermanos Guzmán Salazar, líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, asegura, recientemente cambiaron el objetivo de los operativos, y ahora van tras la detención de estos tres políticos morenistas.

Jesús Lemus Barajas
El periodista Jesús Lemus aseguró que EEUU llevaba a cabo operaciones en el país para detener a Rocha Moya. Crédito: X/J. Jesús Lemus

Lemus explica que la dependencia estadounidense busca que en un mismo operativo se detenga a los tres señalados, y no hacerlo en diferentes movimientos.

“El problema para Estados Unidos es que están viendo costo-beneficio porque saben que va a ser un escándalo y en ese escándalo mejor quieren llevarse los más que puedan. Quieren agarrarlos y llevárselos en un solo viaje”, aseguró. Lemus expuso que podríamos estar a horas, días, semanas o meses de la detención y extradición de Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, pero “va a suceder”.

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