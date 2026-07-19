Cuál es el precio de la luz en España para este 20 de julio

El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

El precio de luz en España varían continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este lunes 20 de julio, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 20 de julio

Precio de media: 131.4 euros por megavatio hora

Precio más alto: 186.34 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 60.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este lunes 20 de julio, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 160.63 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 159.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 158.52 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 158.52 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.86 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 178.01 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.5 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 145.3 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.1 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 88.96 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 82.4 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 81.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 79.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.43 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.43 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 85.93 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 114.04 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 149.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 177.62 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.34 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 173.0 euros por megavatio hora.